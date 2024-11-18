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    Послепродажное обслуживание

    ГАРАНТИИ И ОФИЦИАЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ FERRARI

    Наследие, которое сохраняется во времени

    Новый или старый, ваш автомобиль Ferrari пользуется преимуществами широкого спектра услуг, которые поддерживают его безупречную работу в течение долгого времени. Узнайте о гарантиях и о стандартных и дополнительных программах технического обслуживания и доверьтесь команде технических специалистов Ferrari, которые знают ваш автомобиль во всех деталях.

    ГАММА С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

    Ознакомьтесь с гарантийным и сервисным обслуживанием для всей гаммы автомобилей Ferrari, включая гарантийное покрытие и опции расширения гарантии.
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    Покрытие

    Гарантия изготовителя Ferrari предлагает стандартное трёхлетнее покрытие на каждый новый автомобиль, расширяемое до четырёх лет в Великобритании. Данная гарантия позволяет владельцам наслаждаться вождением автомобиля Ferrari без проблем. Данное покрытие можно расширить до 8 года срока службы автомобиля, обеспечивая уровень защиты стандартной гарантии.

    Срок действия

    Срок действия стандартной гарантии составляет три года (четыре в Великобритании). Расширенную гарантию можно приобрести на дополнительный период 12 либо 24 месяца единовременно, с возможностью продления ежегодно или каждые два года, начиная с 4-го до 8-го года срока жизни автомобиля.

    Требования

    • Расширение гарантии производителя можно приобрести в момент покупки автомобиля на весь период действия стандартной гарантии или в течение 30 дней с момента её истечения.
    • Расширение гарантии применяется к модели Ferrari 488 GTB (с 2015 года) и ко всем последующим моделям и ограниченным экземплярам.
    • Для модели GTC4 Lusso и некоторых моделей ограниченного выпуска, начиная с 6-го и 8-го года, могут применяться особые условия и требования для расширения гарантии.

    Покрытие

    7-летняя программа технического обслуживания гарантирует максимальную производительность вашего Ferrari на протяжении первых семи лет эксплуатации. Она предлагает регулярное плановое техобслуживание, оригинальные запчасти и тщательные проверки, выполняемые техническими специалистами, прошедшими обучение в Центре обучения Ferrari в Маранелло. История обслуживания обновляется в базе данных Ferrari после каждого осмотра с возможностью получения распечатанной копии электронного журнала. Услуга доступна для всех автомобилей Ferrari, как новых, так и подержанных, купленных у официального дилера.

    Срок действия

    Программа предлагает два варианта обслуживания, чтобы адаптироваться к различным потребностям вождения: каждые 20.000 км или раз в год без ограничения пробега. Такая гибкость позволяет персонализировать обслуживание как для тех, кто использует Ferrari изредка, так и для тех, кто водит его регулярно.

    Требования

    Услуга доступна на рынках всех стран мира и у всех дилеров официальной сети. Сохранение и обновление всей истории обслуживания максимально повышает престиж и ценность автомобиля. Данные условия могут не применяться к моделям ограниченного выпуска.

    ГИБРИДНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

    Гибридные модели Ferrari plug-in пользуются дополнительной гарантией, включая замену аккумуляторной батареи на 8-м и 16-м году службы, которая имеет гарантию на весь эксплуатационный период. Компания Ferrari обеспечивает использование самой новейшей технологии, сохраняя максимальный уровень производительности и надёжности всех своих автомобилей.
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    Покрытие

    Гарантия изготовителя Ferrari предлагает стандартное трёхлетнее покрытие на каждый новый автомобиль, расширяемое до четырёх лет в Великобритании. Данная гарантия позволяет владельцам наслаждаться вождением автомобиля Ferrari без проблем. Данное покрытие можно расширить до 8 года срока службы автомобиля, обеспечивая уровень защиты стандартной гарантии.

    Срок действия

    Срок действия стандартной гарантии составляет три года (четыре в Великобритании). Расширенную гарантию можно приобрести на дополнительный период 12 либо 24 месяца единовременно, с возможностью продления ежегодно или каждые два года, начиная с 4-го до 8-го года срока жизни автомобиля.

    Требования

    • Расширение гарантии производителя можно приобрести в момент покупки автомобиля на весь период действия стандартной гарантии или в течение 30 дней с момента её истечения.
    • Расширение гарантии применяется к модели Ferrari 488 GTB (с 2015 года) и ко всем последующим моделям и ограниченным экземплярам.
    • Для модели GTC4 Lusso и некоторых моделей ограниченного выпуска, начиная с 6-го и 8-го года, могут применяться особые условия и требования для расширения гарантии.

    Покрытие

    7-летняя программа технического обслуживания гарантирует максимальную производительность вашего Ferrari на протяжении первых семи лет эксплуатации. Она предлагает регулярное плановое техобслуживание, оригинальные запчасти и тщательные проверки, выполняемые техническими специалистами, прошедшими обучение в Центре обучения Ferrari в Маранелло. История обслуживания обновляется в базе данных Ferrari после каждого осмотра с возможностью получения распечатанной копии электронного журнала. Услуга доступна для всех автомобилей Ferrari, как новых, так и подержанных, купленных у официального дилера.

    Срок действия

    Программа предлагает два варианта обслуживания, чтобы адаптироваться к различным потребностям вождения: каждые 20.000 км или раз в год без ограничения пробега. Такая гибкость позволяет персонализировать обслуживание как для тех, кто использует Ferrari изредка, так и для тех, кто водит его регулярно.

    Требования

    Услуга доступна на рынках всех стран мира и у всех дилеров официальной сети. Сохранение и обновление всей истории обслуживания максимально повышает престиж и ценность автомобиля. Данные условия могут не применяться к моделям ограниченного выпуска.

    Покрытие
    Гарантия на гибридные компоненты Ferrari обеспечивает стандартное покрытие в течение 60 месяцев начиная с даты передачи автомобиля конечному клиенту. Данная гарантия охватывает конкретно гибридную систему и её компоненты, включая систему управления аккумуляторной батареей (BMS и CSC), модули инверторов, высоковольтную аккумуляторную батарею HVB, модуль управления электропитанием и электрическими двигателями. Она также позволяет владельцам спокойно наслаждаться впечатлениями от вождения Ferrari благодаря защищённой гибридной системе.

    Срок действия
    Гарантия на гибридные компоненты Ferrari имеет срок действия 60 месяцев начиная с даты передачи автомобиля конечному клиенту.

    Требования

    Программа применяется ко всем гибридным автомобилям plug-in (PHEV) Ferrari, включая модели SF90 Stradale, SF90 Spider, SF90 XX Stradale, SF90 XX Spider, 296 GTB и 296 GTS.
    Можно также активировать программу для автомобилей с заводской гарантией после технического осмотра специалистами Ferrari.
    Для сохранения гарантии на гибридные компоненты необходимо соблюдать процедуры, предусмотренные в специальном буклете, предоставленном Ferrari, под названием «Зарядный кабель, инструкция по эксплуатации», где приведена информация, касающаяся использования специального устройства для поддержания напряжения, прилагаемого к автомобилю.

    Laferrari

    Откройте для себя пакетное предложение услуг, предназначенное владельцам автомобилей Ferrari LaFerrari и Ferrari LaFerrari Aperta, для получения впечатлений от вождения без забот.
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    Покрытие

    Гарантия изготовителя Ferrari предлагает стандартное трёхлетнее покрытие на каждый новый автомобиль, расширяемое до четырёх лет в Великобритании. Данная гарантия позволяет владельцам наслаждаться вождением автомобиля Ferrari без проблем. Данное покрытие можно расширить до 12-го года срока службы автомобиля, обеспечивая уровень защиты стандартной гарантии.

    Срок действия

    Срок действия стандартной гарантии составляет три года (четыре в Великобритании). Расширенную гарантию можно приобретать на дополнительный период 24 месяца, с возможностью продления каждые два года, начиная с 4-го до 12-го года срока службы автомобиля.

    Требования

    Расширение гарантии изготовителя можно приобрести в момент покупки автомобиля на весь период действия стандартной гарантии или в течение 30 дней до её истечения в рамках законного покрытия.

    Расширенная гарантия применяется к модели Ferrari LaFerrari.

    Покрытие
    Гарантия на гибридные компоненты Ferrari обеспечивает стандартное покрытие в течение 60 месяцев начиная с даты передачи автомобиля конечному клиенту. Данная гарантия охватывает конкретно гибридную систему и её компоненты, включая систему управления аккумуляторной батареей (BMS и CSC), модули инверторов, высоковольтную аккумуляторную батарею HVB, модуль управления электропитанием и электрическими двигателями. Она также позволяет владельцам спокойно наслаждаться впечатлениями от вождения Ferrari благодаря защищённой гибридной системе.

    Срок действия
    Гарантия на гибридные компоненты Ferrari имеет срок действия 60 месяцев начиная с даты передачи автомобиля конечному клиенту.

    Требования

    Программа применяется ко всем гибридным автомобилям plug-in (PHEV) Ferrari, включая модели SF90 Stradale, SF90 Spider, SF90 XX Stradale, SF90 XX Spider, 296 GTB и 296 GTS.
    Можно также активировать программу для автомобилей с заводской гарантией после технического осмотра специалистами Ferrari.
    Для сохранения гарантии на гибридные компоненты необходимо соблюдать процедуры, предусмотренные в специальном буклете, предоставленном Ferrari, под названием «Зарядный кабель, инструкция по эксплуатации», где приведена информация, касающаяся использования специального устройства для поддержания напряжения, прилагаемого к автомобилю.

    FERRARI MONZA SP1/SP2

    Откройте для себя послепродажное обслуживание для моделей Ferrari Monza SP1 и Monza SP2, и защищайте всегда свой автомобиль.
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    Покрытие

    Гарантия изготовителя Ferrari предлагает стандартное трёхлетнее покрытие на каждый новый автомобиль, расширяемое до четырёх лет в Великобритании. Данная гарантия позволяет владельцам наслаждаться вождением автомобиля Ferrari без проблем. Данное покрытие можно расширить до 12-го года срока службы автомобиля, обеспечивая уровень защиты стандартной гарантии.

    Срок действия

    Срок действия стандартной гарантии составляет три года (четыре в Великобритании). Расширенную гарантию можно приобретать на дополнительный период 24 месяца, с возможностью продления каждые два года, начиная с 4-го до 12-го года срока службы автомобиля.

    Требования

    Расширение гарантии изготовителя можно приобрести в момент покупки автомобиля на весь период действия стандартной гарантии или в течение 30 дней до её истечения в рамках законного покрытия.

    Расширенная гарантия применяется к моделям Ferrari Monza SP1 и SP2. 

    МОДЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

    Также предусмотрены программы техобслуживания и дополнительного обслуживания для моделей Ferrari, которые больше не выпускаются. Откройте для себя наиболее подходящее пакетное предложение в зависимости от возраста автомобиля и защитите его в течение длительного времени.
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    Power16

    Начиная с третьего года владения, компания Ferrari предлагает отдельную дополнительную программу, предоставляющую покрытие до 16-го года службы автомобиля.

    Покрытие

    Программа Power16 защищает основные компоненты автомобиля Ferrari, в том числе двигатель, трансмиссию, подвески, рулевое управление и электрическую систему. Данное покрытие обеспечивает поддержание стандартов безопасности и производительности автомобиля с 9-го до 16-го года эксплуатации, и включает также услугу «Помощь на дорогах» (при её наличии).

    Срок действия

    Гарантийное покрытие Power16 имеет срок действия 12 месяцев и может обновляться ежегодно до 16 года срока службы автомобиля.

    Требования

    Для доступа к программе автомобиль должен: пройти технический осмотр у уполномоченного дилера Ferrari, чтобы подтвердить соответствие требованиям качества, указанным компанией Ferrari, и проверить происхождение истории технического обслуживания; не превышать 120.000 км пробега; не участвовать в серьёзных ДТП, не иметь несанкционированных модификаций, не быть украденным и не использоваться для соревнований; не использоваться в мероприятиях на гоночных трассах или для коммерческих целей.

    Ferrari Premium

    Ferrari Premium - это официальная программа техобслуживания для автомобилей Ferrari, которые больше не выпускаются, но возраст которых не превышает 20 лет, предназначенная для сохранения их работоспособности и престижа.

    Узнайте больше об обслуживании
    Ferrari Classiche

    Модели «Гарцующего жеребца» возрастом более 20 лет имеют право на присоединение к программе сертификации Ferrari Classiche. Эта программа не только помогает поддерживать производительность автомобиля, но и сохраняет его ценность в течение времени.

    Перейти к сертификации

    Текущая линейка Ferrari включает: Ferrari 12Cilindri, спайдер Ferrari 12Cilindri, Ferrari Purosangue, Ferrari Roma, спайдер Ferrari Roma.  

    К списку добавлены следующие подключаемые гибридные автомобили, которые пользуются дополнительными гарантиями: SF90 Stradale, SF90 Spider, SF90 XX Stradale, SF90 XX Spider, 296 GTB и 296 GTS.

    На все модели plug-in гибридной гаммы: SF90 Stradale, SF90 Spider, SF90 XX Stradale, SF90 XX Spider, 296 GTB и 296 GTS.

    Программа Ferrari Premium доступна для следующих моделей:

    360 Modena (все версии); 599 GTB Fiorano; 575 Superamerica

    F430 (все версии); 599 Superamerica; 612 Scaglietti;

    456 GT / GTA; 599 GTO; 612 Scaglietti Sessanta;

    550 Maranello; Ferrari Enzo; 575 Maranello;

    550 Barchetta.

    Программа Power16 - это платная гарантия, которая защищает основные компоненты автомобиля Ferrari, в том числе двигатель, трансмиссию, подвески, рулевое управление и электрическую систему. Данное покрытие обеспечивает поддержание стандартов безопасности и производительности автомобиля с 9-го до 16-го года эксплуатации, и включает также услугу «Помощь на дорогах» (при её наличии).

    Программа Ferrari Premium включает в себя дополнительные мероприятия по техобслуживанию, разработанные для конкретной модели и затрагивающие компоненты, подвергаемые естественному износу, с использованием оригинальных технически совершенных запчастей, которые позволяют сохранить высокую производительность автомобиля. После выполнения таковых работ выдаётся свидетельство под названием «Сертификат Ferrari Premium».

    По истечении 20 лет срока службы можно запросить сертификацию через авторизованную сеть.