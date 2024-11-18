Покрытие

7-летняя программа технического обслуживания гарантирует максимальную производительность вашего Ferrari на протяжении первых семи лет эксплуатации. Она предлагает регулярное плановое техобслуживание, оригинальные запчасти и тщательные проверки, выполняемые техническими специалистами, прошедшими обучение в Центре обучения Ferrari в Маранелло. История обслуживания обновляется в базе данных Ferrari после каждого осмотра с возможностью получения распечатанной копии электронного журнала. Услуга доступна для всех автомобилей Ferrari, как новых, так и подержанных, купленных у официального дилера.

Срок действия

Программа предлагает два варианта обслуживания, чтобы адаптироваться к различным потребностям вождения: каждые 20.000 км или раз в год без ограничения пробега. Такая гибкость позволяет персонализировать обслуживание как для тех, кто использует Ferrari изредка, так и для тех, кто водит его регулярно.



Требования

Услуга доступна на рынках всех стран мира и у всех дилеров официальной сети. Сохранение и обновление всей истории обслуживания максимально повышает престиж и ценность автомобиля. Данные условия могут не применяться к моделям ограниченного выпуска.