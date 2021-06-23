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SHIFT TO THE 12TH DIMENSION

САМЫЙ МОЩНЫЙ И БЫСТРЫЙ ДОРОЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ FERRARI ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

При разработке новых моделей перед Ferrari всегда стоит самая первая и сложная задача: преодолеть свои собственные достижения. Этот вызов еще больше усложняется, когда речь идет о проектировании модели с 12-цилиндровым двигателем — силовой установкой, положившей начало славной истории «Гарцующей лошади» семьдесят лет назад, в 1947 году.

В результате исследований и разработок, в которых были использованы все полученные в ходе гонок ноу-хау, была создана 812 Superfast, объединившая в себе феноменальную производительность и способность дарить самые захватывающие и незабываемые впечатления от вождения. Благодаря мощности 800 л. с., что на 60 л. с. превышает показатели F12berlinetta, 812 Superfast становится самым мощным и быстрым дорожным автомобилем Ferrari за всю историю (за исключением моделей ограниченных серий, на которых установлен задний двигатель V12). 812 Superfast, получившая бесценное наследие от F12berlinetta и F12tdf, открывает таким образом новую эпоху в истории 12-цилиндровых моделей Маранелло. Для наиболее эффективного использования всей мощности и идеального распределения веса модель выстроена вокруг высокотехнологичного узла ведущего моста в блоке с коробкой передач, в котором передний двигатель сочетается с коробкой передач, расположенной в задней части автомобиля.

    • Выбросы углекислого газа:
    • Low: 573 Г/КМ
    • Mid: 345 Г/КМ
    • High: 320 Г/КМ
    • Extra high: 340 Г/КМ
    • Combined: 366 Г/КМ
    • Расход топлива:
    • LOW: 25,2 Л НА 100 КМ
    • MID: 15,2 Л НА 100 КМ
    • HIGH: 14,1 Л НА 100 КМ
    • EXTRA HIGH: 15 Л НА 100 КМ
    • COMBINED: 16,1 Л НА 100 КМ

Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации.

Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP.

На этапе проектирования инженеры Ferrari поставили перед собой цель еще больше увеличить удельную мощность 12-цилиндрового двигателя F12berlinetta.

  • V12
    Двигатель
  • 2,9 секунды
    0-100 КМ/Ч
  • 123 л. с. / л
    Удельная мощность
  • 800 л. с.
    Максимальная мощность

Проект аэродинамики 812 Superfast воплощает в себе неизменное стремление Ferrari к улучшению рабочих характеристик с точки зрения как скоростных показателей, так и усовершенствования динамики автомобиля, позволяющих получить удовольствие от вождения.

812 Superfast — это первая модель Ferrari, оснащенная электроусилителем рулевого управления (Electric Power Steering), который используется в сочетании с другими электронными системами и органами управления, чтобы максимально использовать скоростной потенциал автомобиля и позволить водителю получить неповторимое удовольствие от вождения в лучших традициях Ferrari.

Дизайн салона претерпел радикальные изменения, придающие пространству спортивный характер. Строгая и и минималистичная отделка плотно обтягивает элементы конструкции салона таким образом, что в некоторых местах они открываются взгляду водителя.

  • V12
    Двигатель
  • 2,9 секунды
    0-100 КМ/Ч
  • 123 л. с. / л
    Удельная мощность
  • 800 л. с.
    Максимальная мощность
Двигатель
  • ТипV12 - 65°
  • Общий рабочий объем6496куб. см
  • Диаметр цилиндра и ход поршня94x78мм
  • Максимальная мощность*588 кВт (800 л. с.) при 8500 об/мин
  • Максимальный крутящий момент*718 Н·м при 7,000 об/мин
  • Максимальная частота вращения двигателя8900об/мин
  • Степень сжатия13,6:1
Размеры и вес
  • Длина4657мм
  • Ширина1971мм
  • Высота1276мм
  • Колесная база2720мм
  • Ширина передней колеи1672мм
  • Ширина задней колеи1645мм
  • Масса снаряженного автомобиля*1630кг
  • Сухая масса*1525кг
  • Распределение весапередняя часть 47 % - задняя часть 53 %
  • Объем топливного бака92л
Шины
  • Спереди275/35 ZR20; 10” J x 20”
  • Сзади315/35 ZR20; 11,5” J x 20”
Тормоза
  • Спереди398x38мм
  • Сзади360x32мм
Трансмиссия и коробка передач
  • 4WS / 7-Ступенчатая Коробка Передач F1 с Двойным Сцеплением
Органы электронного управления
  • ESP, ESC, с системами F1-TRAC, E-DIFF 3, SCME с двумя соленоидами
Рабочие характеристики
  • Максимальная скорость340км/ч
  • 0-100 км/ч2,9секунды
  • 0-200 км/ч7,9секунды
  • 100-0 км/ч32
  • Удельная мощность1,9 кг / л. с.
Расход топлива
  • Низкая фаза цикла25,2л на 100 км
  • Средняя фаза цикла15,2л на 100 км
  • Высокая фаза цикла14,1л на 100 км
  • Сверхвысокая фаза цикла15л на 100 км
  • Комбинированная фаза цикла16,1л на 100 км
  • ПРИМЕЧАНИЯ: Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с регламентом (ес) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификацииЗначения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP.л на 100 км
Выбросы углекислого газа
  • Низкая фаза цикла573г/км
  • Средняя фаза цикла345г/км
  • Высокая фаза цикла320г/км
  • Сверхвысокая фаза цикла340г/км
  • Комбинированная фаза цикла366г/км
  • ПРИМЕЧАНИЯ: Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации.Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP.
Примечания
  • *При наличии дополнительных облегчающих опций
  • **Мощность двигателя указана в кВт согласно Международной системе единиц (СИ) и в л. с. (1 кВт =1,3596216 л. с.).
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