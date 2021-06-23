При разработке новых моделей перед Ferrari всегда стоит самая первая и сложная задача: преодолеть свои собственные достижения. Этот вызов еще больше усложняется, когда речь идет о проектировании модели с 12-цилиндровым двигателем — силовой установкой, положившей начало славной истории «Гарцующей лошади» семьдесят лет назад, в 1947 году.
В результате исследований и разработок, в которых были использованы все полученные в ходе гонок ноу-хау, была создана 812 Superfast, объединившая в себе феноменальную производительность и способность дарить самые захватывающие и незабываемые впечатления от вождения. Благодаря мощности 800 л. с., что на 60 л. с. превышает показатели F12berlinetta, 812 Superfast становится самым мощным и быстрым дорожным автомобилем Ferrari за всю историю (за исключением моделей ограниченных серий, на которых установлен задний двигатель V12). 812 Superfast, получившая бесценное наследие от F12berlinetta и F12tdf, открывает таким образом новую эпоху в истории 12-цилиндровых моделей Маранелло. Для наиболее эффективного использования всей мощности и идеального распределения веса модель выстроена вокруг высокотехнологичного узла ведущего моста в блоке с коробкой передач, в котором передний двигатель сочетается с коробкой передач, расположенной в задней части автомобиля.
Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации.
Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP.
На этапе проектирования инженеры Ferrari поставили перед собой цель еще больше увеличить удельную мощность 12-цилиндрового двигателя F12berlinetta.
Проект аэродинамики 812 Superfast воплощает в себе неизменное стремление Ferrari к улучшению рабочих характеристик с точки зрения как скоростных показателей, так и усовершенствования динамики автомобиля, позволяющих получить удовольствие от вождения.
812 Superfast — это первая модель Ferrari, оснащенная электроусилителем рулевого управления (Electric Power Steering), который используется в сочетании с другими электронными системами и органами управления, чтобы максимально использовать скоростной потенциал автомобиля и позволить водителю получить неповторимое удовольствие от вождения в лучших традициях Ferrari.
Дизайн салона претерпел радикальные изменения, придающие пространству спортивный характер. Строгая и и минималистичная отделка плотно обтягивает элементы конструкции салона таким образом, что в некоторых местах они открываются взгляду водителя.