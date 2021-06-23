При разработке новых моделей перед Ferrari всегда стоит самая первая и сложная задача: преодолеть свои собственные достижения. Этот вызов еще больше усложняется, когда речь идет о проектировании модели с 12-цилиндровым двигателем — силовой установкой, положившей начало славной истории «Гарцующей лошади» семьдесят лет назад, в 1947 году.

В результате исследований и разработок, в которых были использованы все полученные в ходе гонок ноу-хау, была создана 812 Superfast, объединившая в себе феноменальную производительность и способность дарить самые захватывающие и незабываемые впечатления от вождения. Благодаря мощности 800 л. с., что на 60 л. с. превышает показатели F12berlinetta, 812 Superfast становится самым мощным и быстрым дорожным автомобилем Ferrari за всю историю (за исключением моделей ограниченных серий, на которых установлен задний двигатель V12). 812 Superfast, получившая бесценное наследие от F12berlinetta и F12tdf, открывает таким образом новую эпоху в истории 12-цилиндровых моделей Маранелло. Для наиболее эффективного использования всей мощности и идеального распределения веса модель выстроена вокруг высокотехнологичного узла ведущего моста в блоке с коробкой передач, в котором передний двигатель сочетается с коробкой передач, расположенной в задней части автомобиля.