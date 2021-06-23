Крутящий момент 718 Н·м позволяет развивать впечатляющее ускорение практически на уровне 812 Superfast. Кроме того, наличие ограничителя оборотов, установленного на 8900 об/мин, обеспечивает неизменно спортивный стиль вождения.

Моментная характеристика также показывает, что распределение момента не было принесено в жертву мощности; 80 % максимального крутящего момента доступны начиная с 3500 об/мин, от чего выигрывают управляемость и ускорение при увеличении низких оборотов.