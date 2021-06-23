Самый мощный серийно выпускаемый спайдер на рынке со своими 800 л.с.
Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации.
Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP.
Крутящий момент 718 Н·м позволяет развивать впечатляющее ускорение практически на уровне 812 Superfast. Кроме того, наличие ограничителя оборотов, установленного на 8900 об/мин, обеспечивает неизменно спортивный стиль вождения.
Моментная характеристика также показывает, что распределение момента не было принесено в жертву мощности; 80 % максимального крутящего момента доступны начиная с 3500 об/мин, от чего выигрывают управляемость и ускорение при увеличении низких оборотов.
На этапе разработки 812 GTS стояла задача сохранить неизменными головокружительные ощущения скорости и мощности модели купе с точки зрения уровня ускорения, времени отклика и маневренности.
Спустя ровно 50 лет с момента появления в линейке Ferrari последнего спайдера с передним двигателем V12 автомобиль 812 GTS знаменует собой триумфальное возвращение этой модели, сыгравшей важнейшую роль в истории бренда с момента его основания.