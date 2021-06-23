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Возрождение легенды

 

Ferrari 812 GTS

Ferrari 812 GTS:  

возвращение спайдера с двигателем V12

Самый мощный серийно выпускаемый спайдер на рынке со своими 800 л.с.

    • Выбросы углекислого газа:
    • Low: 588 Г/КМ
    • Mid: 360 Г/КМ
    • High: 318 Г/КМ
    • Extra High: 348 Г/КМ
    • Combined: 373 Г/КМ
    • Расход топлива:
    • Low: 25,8 Л НА 100 КМ
    • Mid: 15,8 Л НА 100 КМ
    • High: 14,0 Л НА 100 КМ
    • Extra High: 15,3 Л НА 100 КМ
    • Combined: 16,4 Л НА 100 КМ

Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации.

Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP.

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  • V12
    ТИП
  • <3,0 секунды
    0-100 КМ/Ч
  • 123 л.с./л
    УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
  • 800 л.с.
    МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Крутящий момент 718 Н·м позволяет развивать впечатляющее ускорение практически на уровне 812 Superfast. Кроме того, наличие ограничителя оборотов, установленного на 8900 об/мин, обеспечивает неизменно спортивный стиль вождения.

Моментная характеристика также показывает, что распределение момента не было принесено в жертву мощности; 80 % максимального крутящего момента доступны начиная с 3500 об/мин, от чего выигрывают управляемость и ускорение при увеличении низких оборотов.

На этапе разработки 812 GTS стояла задача сохранить неизменными головокружительные ощущения скорости и мощности модели купе с точки зрения уровня ускорения, времени отклика и маневренности.

Спустя ровно 50 лет с момента появления в линейке Ferrari последнего спайдера с передним двигателем V12 автомобиль 812 GTS знаменует собой триумфальное возвращение этой модели, сыгравшей важнейшую роль в истории бренда с момента его основания.

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