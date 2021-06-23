Logo
    Ferrari 812 Competizione A

    Ferrari 812 Competizione A

    812 Competizione A, впечатляющий спайдер ограниченной серии с кузовом типа тарга, воздает дань уважения славной истории автомобилей с откидным верхом «Гарцующей лошади», выводя характеристики 812 Superfast на новый уровень. Автомобиль является совершенным воплощением спортивного ДНК Ferrari и опирается на более чем семидесятилетний опыт завода в Маранелло на гоночных трассах по всему миру, предлагая гармоничное сочетание рабочих характеристик, форм и функциональности. Предназначенная для узкого круга поклонников и знатоков «Гарцующей лошади» модель оснащена множеством бескомпромиссных технических решений для обеспечения максимального удовольствия от вождения.

      • V12
        ДВИГАТЕЛЬ
      • 830 л. с.
        МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
      • 6496 куб. см
        ОБЩИЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
      • 9500 об/мин
        МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
      Для сохранения невероятно высокого стандарта акустики двигателя и внедрения сажевого фильтра (GPF) была разработана выхлопная труба, которая подарила автомобилю звучание на средних и высоких частотах. Для обеспечения совершенства с точки зрения звучания, рабочих характеристик и стиля выхлопные трубы расположены на виду, что подчеркивает их функцию и спортивный характер автомобиля. Кроме того, внедрение еще одной пары резонаторов усиливает благородный рык двигателя для гармоничного звучания выхлопной и впускной систем.


      Partners
      • HP
      • ADLER
      • APPLE
      • APTIV
      • BOSCH
      • BUCCI
      • BREMBO
      • BWI
      • CARBON REVOLUTION
      • CPC
      • DTS
      • FRAU
      • MAGNA TS
      • MAHLE
      • MARELLI
      • MICHELIN
      • NOVATION
      • OMR
      • PIRELLI
      • SHELL
      • STR
      • SOLVAY
      • ZF
      • ДВИГАТЕЛЬ
      • АЭРОДИНАМИКА
      • ДИЗАЙН
      • ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ
      • Салон