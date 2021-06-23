Ferrari 812 Competizione A

812 Competizione A, впечатляющий спайдер ограниченной серии с кузовом типа тарга, воздает дань уважения славной истории автомобилей с откидным верхом «Гарцующей лошади», выводя характеристики 812 Superfast на новый уровень. Автомобиль является совершенным воплощением спортивного ДНК Ferrari и опирается на более чем семидесятилетний опыт завода в Маранелло на гоночных трассах по всему миру, предлагая гармоничное сочетание рабочих характеристик, форм и функциональности. Предназначенная для узкого круга поклонников и знатоков «Гарцующей лошади» модель оснащена множеством бескомпромиссных технических решений для обеспечения максимального удовольствия от вождения.