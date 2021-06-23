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Спортивный дух

The Ferrari 812 Competizione, spectacular Targa-top version limited-series, is an homage to the Prancing Horse’s glorious open-top tradition and hones the characteristics of the 812 GTS to a level never seen before.

Ferrari 812 Competizione

812 Competizione представляет собой идеальное олицетворение концепции экстремального купе с передним двигателем, выводя характеристики получившей признание 812 Superfast на новый уровень. Автомобиль является совершенным воплощением спортивного ДНК Ferrari и опирается на более чем семидесятилетний опыт завода в Маранелло на гоночных трассах по всему миру, предлагая гармоничное сочетание рабочих характеристик, форм и функциональности. Предназначенная для узкого круга поклонников и знатоков «Гарцующей лошади» модель оснащена множеством бескомпромиссных технических решений для обеспечения максимального удовольствия от вождения

    • V12
      Двигатель
    • 830 л. с.
      Максимальная мощность
    • 6496 куб. см
      Общий рабочий объем
    • 9500 об/мин
      Максимальная частота вращения двигателя
    Для сохранения невероятно высокого стандарта акустики двигателя и внедрения сажевого фильтра (GPF) была разработана выхлопная труба, которая подарила автомобилю звучание на средних и высоких частотах. Для обеспечения совершенства с точки зрения звучания, рабочих характеристик и стиля выхлопные трубы расположены на виду, что подчеркивает их функцию и спортивный характер автомобиля. Кроме того, внедрение еще одной пары резонаторов усиливает благородный рык двигателя для гармоничного звучания выхлопной и впускной систем.


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