Ferrari 812 Competizione

ЛЕГКО УЗНАВАЕМОЕ ЗВУЧАНИЕ

Для сохранения невероятно высокого стандарта акустики двигателя и внедрения сажевого фильтра (GPF) была разработана выхлопная труба, которая подарила автомобилю звучание на средних и высоких частотах. Для обеспечения совершенства с точки зрения звучания, рабочих характеристик и стиля выхлопные трубы расположены на виду, что подчеркивает их функцию и спортивный характер автомобиля. Кроме того, внедрение еще одной пары резонаторов усиливает благородный рык двигателя для гармоничного звучания выхлопной и впускной систем.