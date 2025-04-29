296 Speciale А является новым эталоном среди спайдеров Ferrari в плане впечатлений от вождения
Уменьшение веса, улучшенная система ABS Evo, дополнительный наддув и новая стратегия быстрого переключения делают 296 Speciale А самым захватывающим спайдером на рынке
Модель 296 Speciale A использует преимущества аэродинамических концепций, разработанных для таких гоночных автомобилей, как 296 Challenge и 296 GT3
Сердцем силовой установки является двигатель V6 со 120-градусным углом развала, который в паре с подключаемым электромотором развивает мощность 880 HP
Дизайн модели 296 Speciale A повторяет чистые и изысканные линии автомобиля 296 Speciale. Версия с открытым верхом является ещё более эксклюзивным вариантом берлинетты в специальной версии open air
Широкое использование углеродного волокна и Alcantara©
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ