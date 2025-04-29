296 Speciale является новым эталоном среди автомобилей Ferrari в плане впечатлений от вождения
Уменьшение веса, улучшенная система ABS Evo, дополнительный наддув и новая стратегия быстрого переключения делают 296 Speciale самым захватывающим автомобилем на рынке
Прижимная сила автомобиля 296 Speciale составляет в целом 435 кг при скорости 250 км/ч, что на 20% больше по сравнению с 296 GTB
Сердцем силовой установки является двигатель V6 со 120-градусным углом развала, который в паре с подключаемым электромотором развивает мощность 880 HP
Дизайн 296 Speciale смело сочетает в себе элементы, заимствованные из автоспорта, и радикальный стиль, подчёркивающий его потрясающий спортивный характер
Широкое использование углеродного волокна и Alcantara©
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