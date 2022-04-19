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ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ

The Ferrari 296 GTS, the evolution of Ferrari’s mid-rear-engined two-seater berlinetta spider concept, is powered by the new 120° V6 engine coupled with a plug-in (PHEV) electric motor that debuted on the 296 GTB, which unleashes a massive 830 cv in total.

FERRARI 296 GTS

296 GTS – это эволюция двухместного концепт кара Ferrari Spider berlinetta со средним расположением заднемоторного двигателя V6 с углом развала 120° в паре с электродвигателем с подзарядкой от электросети (PHEV), впервые представленным на модели 296 GTB, способен развивать мощность до 830 л. с. Этот автомобиль переосмысливает прежнюю версию, гарантируя удовольствие за рулем от повседневного вождения, а не только на высоких скоростях.

Ferrari может измерить коэффициент удовольствия от вождения fun-to-drive при помощи пяти различных показателей, они же учитываются на этапе разработки. 

1. Боковой: отклик на команды руля, быстрота реакции задней части автомобиля, простота управления. 

2. Продольный: скорость реакции и постоянство кривой отклика на команды акселератора. 

3. Переключение передач: время перехода к следующей передаче, ощущение увеличения передаточных чисел при каждом переключении передач. 

4. Торможение: контроль над ходом педали тормоза и отклик (эффективность и модуляция). 

5. Звучание: уровень и качество звучания двигателя в салоне и его постепенное нарастание по мере увеличения частоты вращения.

  • V6 120°
    ДВИГАТЕЛЬ
  • 830л. с.
    МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ГИБРИДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Ferrari 296 GTS - Design

Изменения, внесенные в 296 GTS, еще больше подчеркивают утонченность линий 296 GTB. При опущенной крыше автомобиль превращается в элегантный кабриолет. Беспрецедентный для Spider дизайн открывает совершенно новую главу в истории серии. Чтобы сохранить основные характеристики 296 GTB, дизайнерам потребовалось тщательно проанализировать размеры и технические характеристики всех деталей. Акцент был сделан на минимальные изменения кузова, чтобы представленный дизайн был легко узнаваем и в то же время сочетал в себе совершенство линейных форм.

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