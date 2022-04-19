Ferrari может измерить коэффициент удовольствия от вождения fun-to-drive при помощи пяти различных показателей, они же учитываются на этапе разработки.

1. Боковой: отклик на команды руля, быстрота реакции задней части автомобиля, простота управления.

2. Продольный: скорость реакции и постоянство кривой отклика на команды акселератора.

3. Переключение передач: время перехода к следующей передаче, ощущение увеличения передаточных чисел при каждом переключении передач.

4. Торможение: контроль над ходом педали тормоза и отклик (эффективность и модуляция).

5. Звучание: уровень и качество звучания двигателя в салоне и его постепенное нарастание по мере увеличения частоты вращения.