Ferrari может измерить коэффициент удовольствия от вождения fun-to-drive при помощи пяти различных показателей, они же учитываются на этапе разработки.
1. Боковой: отклик на команды руля, быстрота реакции задней части автомобиля, простота управления.
2. Продольный: скорость реакции и постоянство кривой отклика на команды акселератора.
3. Переключение передач: время перехода к следующей передаче, ощущение увеличения передаточных чисел при каждом переключении передач.
4. Торможение: контроль над ходом педали тормоза и отклик (эффективность и модуляция).
5. Звучание: уровень и качество звучания двигателя в салоне и его постепенное нарастание по мере увеличения частоты вращения.
Изменения, внесенные в 296 GTS, еще больше подчеркивают утонченность линий 296 GTB. При опущенной крыше автомобиль превращается в элегантный кабриолет. Беспрецедентный для Spider дизайн открывает совершенно новую главу в истории серии. Чтобы сохранить основные характеристики 296 GTB, дизайнерам потребовалось тщательно проанализировать размеры и технические характеристики всех деталей. Акцент был сделан на минимальные изменения кузова, чтобы представленный дизайн был легко узнаваем и в то же время сочетал в себе совершенство линейных форм.