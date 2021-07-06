Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB, эволюция концепции 2-местного спортивного купе Ferrari с центральным задним двигателем, представляет собой революционную модель для завода в Маранелло: в ней впервые используется новый двигатель V6 с углом развала 120° в сочетании с электродвигателем с подзарядкой от электросети (PHEV), способный развивать мощность до 830 л. с. Этот автомобиль выводит удовольствие от вождения на новый уровень: он способен подарить безграничные эмоции не только на высоких скоростях, но и в повседневных поездках.