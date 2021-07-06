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ВОПЛОЩЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ


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The 296 GTB, an evolution of Ferrari’s mid-rear-engined two-seater sports berlinetta concept, represents a revolution for the Maranello-based company as it introduces the new 120° V6 engine coupled with a plug-in (PHEV) electric motor capable of delivering up to 830 hp.

Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB, эволюция концепции 2-местного спортивного купе Ferrari с центральным задним двигателем, представляет собой революционную модель для завода в Маранелло: в ней впервые используется новый двигатель V6 с углом развала 120° в сочетании с электродвигателем с подзарядкой от электросети (PHEV), способный развивать мощность до 830 л. с. Этот автомобиль выводит удовольствие от вождения на новый уровень: он способен подарить безграничные эмоции не только на высоких скоростях, но и в повседневных поездках.
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  • V6 120°
    ДВИГАТЕЛЬ
  • 221л. с. / л
    УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
  • 830л. с.
    МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ГИБРИДНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Впервые в истории дорожных автомобилей с логотипом Ferrari 296 GTB оснащена двигателем с турбонаддувом с 6 цилиндрами, расположенными под углом 120°. Силовая установка разработана таким образом, чтобы разместить турбокомпрессоры внутри V-образной конструкции: благодаря этому обеспечиваются компактные размеры двигателя, низкий центр тяжести и меньшая масса, а также достигаются исключительно высокие значения мощности (663 л. с.). Новый двигатель V6 Ferrari устанавливает абсолютный рекорд удельной мощности среди серийных автомобилей: она составляет 221 л. с. / л.

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