Впервые в истории дорожных автомобилей с логотипом Ferrari 296 GTB оснащена двигателем с турбонаддувом с 6 цилиндрами, расположенными под углом 120°. Силовая установка разработана таким образом, чтобы разместить турбокомпрессоры внутри V-образной конструкции: благодаря этому обеспечиваются компактные размеры двигателя, низкий центр тяжести и меньшая масса, а также достигаются исключительно высокие значения мощности (663 л. с.). Новый двигатель V6 Ferrari устанавливает абсолютный рекорд удельной мощности среди серийных автомобилей: она составляет 221 л. с. / л.