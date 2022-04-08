Passione Ferrari: новый сезон стартует на трассе в Портимане

Passione Ferrari – официальная программа мероприятий на трассах от Ferrari. Сезон 2022 года был открыт мероприятием на трассе в Портимане по случаю Ferrari European Challenge, самого известного из монобрендовых чемпионатов, который с 1993 года привлекает клиентов и поклонников Ferrari захватывающими гонками на самых красивых трассах мира.

Участники со всей Европы провели два дня свободных заездов на трассе, во время которых они смогли отточить свои навыки вождения и в безопасных условиях насладиться эксклюзивной возможностью проехать на португальской трассе на личном автомобиле Ferrari.

Богатая программа мероприятий позволила нашим ферраристам сполна насладиться своей страстью к Ferrari: 121 тест-драйв автомобилей линейки, включая новые 296 GTB и Ferrari Roma; Парад Ferrari, классический круг почета на трассе; Grid Walk, которое позволило клиентам испытать эмоции на стартовой решетке; Paddock Tour, во время которого профессиональный гид рассказал о том, как работает команда Ferrari Challenge; эксклюзивный ужин в субботу вечером в живописной обстановке в самом сердце трассы.

Календарь Passione Ferrari продолжается следующей встречей, которая состоится 14 и 15 мая на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле во Франции.

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