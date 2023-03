2022 테스타 로사 어워드

각 부문별 자격 요건은 퍽 까다롭다. 페라리 컨피규레이터를 사용하는 고객에게 가장 포괄적이고 만족스러운 서비스를 제공하는 지, 다양한 요청과 요구사항을 가진 미스터리 바이어를 잘 돕는 지와 같은 고객 서비스 테스트가 이에 포함된다. 한편, 기술자들은 가능한 신속하고 효과적으로 차량을 진단하고 문제를 해결하는 능력을 평가 받는다.

11개 지역, 21개 시장에서 온 최종 후보자들은 수천 명의 경쟁자들을 제치고 선발되었으며, 호주나 미국처럼 먼 나라에서 온 이들도 있다. 현재 이 테스타 로사 어워드가 얼마나 글로벌한지 보여주는 대목이다.

각 부문 우승자로 선정된 모든 이들에게 축하를 전한다. 내년 테스타 로사 어워드는 모든 페라리 딜러 직원들이 더욱 흥미와 도전정신을 느낄 수 있도록 이미 그 계획이 수립되어 있다.





각 부문 올해 수상자는 다음과 같다:

최고 기술자 – 도슨 대니얼 - JCT600 Leeds – 영국

(Top Technician - Daniel Dawson - JCT600 Leeds – United Kingdom)

최고 서비스 매니저 – 와터슨 데이비드 - Ferrari of Central Florida Inc. – 미국

(Top Service Manager - David Watterson - Ferrari of Central Florida Inc. - USA)

최고 애프터세일즈 앰버서더 – 구쏘니 니콜로 - Loris Kessel Auto SA – 스위스

(Top After Sales Ambassador - Nicolò Gussoni - Loris Kessel Auto SA - Switzerland)

최고 마케팅 부문 – 독마노비치 밀로 – Ferrari Sydney – 호주

(Top Marketing Executive - Milo Dokmanovic - Ferrari Sydney - Australia)

최고 세일즈 부문 – 시온 줄리안 - Maranello Motors GmbH – 독일

(Top Sales Executive - Julian Sion - Maranello Motors GmbH - Germany)