컬렉션을 구성하는 필기구에는 엔초 페라리의 성장 과정과 그의 커리어를 기리는 다양한 디테일이 담겨있다. 펜의 클립에는 엔초 페라리의 명언 중 하나인 “열정을 설명할 수는 없다. 그저 살아갈 뿐이다(You cannot describe passion, you can only live it)”라는 문구가 새겨져 있다. 이와 함께 롤러볼에 장착된 루테늄 코팅 메탈 클립의 양쪽에는 여섯 개의 선이 그려져 있다. 이는 페라리의 V12 엔진을 상징하는 것으로 브랜드의 빠른 속도감과 우수한 엔지니어링 역량을 보여준다. 한편 루테늄 코팅 메탈 콘에는 두개의 날짜가 각인돼 있다. 엔초 페라리의 생일(1898년 2월 18일)과 1923년 사비오 서킷에서 거머쥔 그의 첫번째 승리를 기념하는 날짜다. 또한 Au 585 솔리드 골드로 제작 후 루테늄으로 코팅된 만년필 펜촉에는 페라리 250 GTO의 스티어링 휠과 필로타(Pilota)라는 단어가 각인돼 있다. 이탈리아어로 ‘레이서’를 의미하는 필로타는 엔초 페라리에게 붙여진 가장 유명한 별명 중 하나였다.

이제 전 세계 페라리 애호가와 고객, 티포씨는 <그레이트 캐릭터 엔초 페라리 스페셜 에디션 지알로 모데나> 컬렉션을 통해 페라리에 대한 열정을 항상 마음 속에 간직할 수 있게 됐다.