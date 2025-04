최신 페라리 연감의 극적인 매력을 완벽히 담아낸 데이비드 피어슨(David Pearson)의 타이포그래피 (typographic) 커버 아트

1949년 처음 발행된 페라리 연감은 한 해 동안 페라리가 써내려 간 감동적인 순간들을 생동감 있게 담아내며 지금까지도 전 세계 고객과 애호가, 팬들의 큰 기대를 받고 있다. 또한 연감은 대담한 커버 디자인으로도 유명하다.

2024년 연감은 영국인 디자이너 데이비드 피어슨이 제작한 타이포그래피 커버와 함께 페라리의 자랑스러운 전통을 이어가고 있다.

피어슨은 자신의 이번 작업을 “강렬한 타이포그래피 방식을 활용한 프린트 디자인(print-based design that uses typography in expressive ways)”이라고 설명했다. 그는 과거에 세계적으로 유명한 문학 작품을 위한 이색적인 표지를 제작하거나 럭셔리 브랜드와 협업을 진행한 바 있다. 2015년에는 영국 디자이너에게 주어지는 최고의 영예인 ‘왕립 산업 디자이너(Royal Designer for Industry)’로 임명되기도 했다.

이번 연감 커버 제작은 피어슨이 페라리와 함께한 첫번째 작업이었지만, 그의 페라리에 대한 애정은 어린 시절로 거슬러 올라간다.

“10대 시절 제 방 벽에는 페라리 F40 포스터가 붙어있었어요. 이번 디자인 의뢰를 맡게 된 것은 저에게 굉장히 영광스러운 일이죠. 디자이너로서도 한 개인으로서도 큰 도전이었습니다.” 피어슨이 열정적으로 말했다.