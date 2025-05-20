페라리, 새로운 딜러십 CI 공개

로마 20 5월 2025

로마, 2025년 5월 20일 - 페라리가 자사의 새로운 CI를 반영한 첫 번째 딜러십을 공개했다. 로마 시내 중심부에 자리잡은 새로운 전시장은 1957년부터 페라리 공식 딜러로 활동해온 사모카(Samocar)가 운영을 맡게 되며, 중부 이탈리아 지역 페라리 애호가들의 거점으로 자리매김할 예정이다.

페라리 최고 마케팅 및 커머셜 책임자 엔리코 갈리에라(Enrico Galliera)와 사모카 대표 지오반니 말라고(Giovanni Malagò)가 참석한 이번 개관 행사에서 브랜드 전시장을 위한 페라리의 새로운 CI가 전 세계 최초로 공개됐다. 새롭게 바뀐 CI는 전시장을 찾는 방문객들로 하여금 브랜드를 더욱 몰입감 있게 체험할 수 있고, 각 공간들이 브랜드의 DNA와 가치에 더욱 부합하도록 설계되었다. 이를 위해 페라리는 ‘탁월함’이라는 브랜드 철학을 물리적 공간에 담아내는 데 주안점을 두었다. 마라넬로를 비롯한 전 세계 전시장들이 하나의 통일된 정체성을 갖추도록 함으로써, 브랜드의 팬과 고객들이 보다 깊이 있게 페라리를 체험할 수 있도록 하는 것이 핵심이었다.

페라리는 전시장을 페라리 커뮤니티가 교감하는 360도 소통 공간으로 정의했다. 방문객이 페라리의 퍼포먼스, 기술력, 그리고 럭셔리 장인정신에 깃든 열정을 온전히 느낄 수 있는 환경으로 구현하기 위함이다. 따라서 새로운 전시장 콘셉트는 시대를 초월한 우아함을 표현하는 동시에 현대적인 감각을 함께 담아내고자 했다.

페라리의 새로운 딜러십 디자인 콘셉트는 아래 세 가지 핵심 요소를 중심으로 재정립되었다.

독창성 : 페라리 딜러십은 퍼포먼스, 혁신, 디자인, 장인정신 등 페라리의 핵심 가치를 기반으로 한 브랜드의 본질을 담아낸 공간으로 진화했다. 딜러십 내 여러 공간은 페라리 브랜드, 헤리티지, 커뮤니티를 주제로 구성되어 있다. 이로써 방문객은 각 차량의 고유한 특징을 살펴보고 전 세계 페라리 커뮤니티와 연결될 수 있으며, 레이싱 분야에서 쌓아온 페라리만의 독보적인 전문성을 경험할 수 있다.

소속감 : 전시장은 고객 한사람 한사람과의 유대감을 중시하며, 그 중심에는 '피아차(Piazza, 이탈리아 말로 광장이라는 뜻)'가 자리잡고 있다. 이 공간은 따뜻하면서도 역동적인 분위기를 조성해, 방문객이 모든 상호작용의 중심이 되도록 한다.

물리적 요소와 디지털 요소간 상호작용 : 기술은 사람 중심의 철학을 유지하면서도 더욱 세분화된 개인 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 디지털 요소와 물리적 요소가 독특한 조화를 이룬 맞춤형 컨피규레이션 시스템을 통해 고객은 브랜드를 더욱 몰입감 있게 경험할 수 있다.

디자인 원칙

페라리의 모든 신규 전시장 디자인에서 핵심이 되는 요소는 입구 아치다. 이 아치는 이탈리아 건축의 전통적인 회랑(지붕이 있는 길고 개방된 통로)을 연상시키며, 이탈리아적 감성을 상징적으로 담아낸 구조물이다. 방문객을 가장 먼저 맞이하는 이 공간은 시대를 초월한 모던한 디자인으로 완성되었으며, 이를 통해 페라리 브랜드의 두 가지 핵심 가치인 전통과 혁신을 동시에 구현하고 있다.

개개인에 중심을 둔 가치는 전시장 중심에 위치한 만남의 공간을 통해 더욱 부각된다. ‘피아차’라고 불리는 이 원형의 공간은 이탈리아 마을과 도시 속 활기찬 광장을 연상시킨다. 이 곳에서 방문객은 단순한 관람자가 아닌, 페라리와 교감하고 소통하는 중심 역할을 하며 이를 통해 소속감과 유대감을 느끼게 된다. 피아차는 페라리 패밀리 구성원들이 한데 모여 브랜드와 관련된 소중한 순간을 공유하고, 페라리의 세계를 함께 탐험하며 몰입할 수 있는 교류의 중심지다.

고급 소재, 세심한 디테일, 정교하게 구성된 디스플레이에는 페라리 차량이 추구하는 가치가 그대로 반영되어 있다. 또한 공간 속에 은은하게 녹아 든 디자인 요소들은 ‘속도’, ‘정밀함’, ‘혁신’이라는 브랜드의 콘셉트를 떠올리게 한다. 최첨단 기술은 전시장 공간에 자연스럽게 통합되어, 방문객이 보다 역동적이고 몰입감 있게 차량과 상호작용할 수 있도록 했다.

유려하고 간결한 라인, 곡선미와 대담한 형태 등의 디자인 요소들은 페라리 스포츠카 특유의 스타일을 떠올리게 한다. 동시에, 전시장에 적용된 혁신적인 특징들은 브랜드의 미래 지향적인 비전을 드러낸다. 과거와 현대가 교차하는 이 공간은 단순히 차량을 전시하는 데 그치지 않고, 끊임없이 탁월함을 추구하며 가능성의 한계를 재정의해 온 페라리의 브랜드 스토리를 함께 전달하고 있다.



페라리

페라리는 레이싱, 스포츠카, 라이프스타일을 아우르는 세계 최고의 럭셔리 브랜드 중 하나다. 페라리는 이 세 가지 영역에서 탁월함, 혁신성, 최첨단 성능을 상징한다. 페라리의 유산과 전 세계적인 명성은 F1 역사상 가장 성공적인 레이싱 팀인 스쿠데리아 페라리(Scuderia Ferrari)와 밀접하게 연결되어 있다. 스쿠데리아 페라리 팀은 1950년 F1 월드 챔피언십 출범 이래 총 16회의 컨스트럭터 타이틀과 15회의 드라이버 타이틀을 획득하며 전설적인 기록을 써 내려가고 있다. 페라리 본사가 위치한 이탈리아 마라넬로에서 세계에서 가장 상징적이고 인지도가 높은 럭셔리 스포츠카가 설계, 개발, 생산되고 있으며, 현재 전 세계 60개국 이상의 시장에 판매되고 있다. 또한 라이프스타일 부문에서는 페라리 고유의 스타일과 열정을 반영한 퍼스널 럭셔리 제품, 컬렉터블 아이템 등을 직접 디자인하여 선보이고 있다.

사모카 (Samocar)

사모카는 1957년 로마에서 빈센조 말라고&코(Vincenzo Malagò & Co.)라는 이름으로 시작된 이래, 60년이 넘는 시간 동안 페라리 공식 딜러로 활동해왔다. 오랜 역사 속에서 사모카는 럭셔리 자동차 분야에서 탁월함의 대명사로 자리매김해 왔다. 현재 사모카는 로마의 비아 핀치아나(Via Pinciana)와 2004년부터 그룹의 운영 본부로 기능해 온 비아 스메릴로(Via Smerillo)를 비롯, 프라토(Prato), 나폴리 등 이탈리아의 주요 도시에서 사업을 운영하고 있다. 라치오(Lazio), 토스카나(Tuscany), 캄파니아(Campania), 사르데냐(Sardinia)지역 페라리 고객을 위한 거점으로서, 판매 및 애프터세일즈, 정비, 수리 서비스를 아우르는 통합 솔루션을 제공한다. 사모카는 중부 이탈리아에서 페라리의 전략적 성장을 이끌어 온 대표적인 파트너로 평가받고 있으며, 앞으로도 독점성, 전통, 탁월함을 아우르는 페라리의 핵심 가치를 꾸준히 전파해 나갈 계획이다.