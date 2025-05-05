F50 레거시 투어 2025: 아이콘 탄생 30주년을 기념하는 토스카나 로드 트립
Maranello 05 5월 2025
2025년 5월 7일, 마라넬로 – 페라리가 전설적인 모델 F50의 출시 30주년을 기념하는 F50 레거시 투어 2025를 개최한다. F50은 1995년 3월 9일 제네바 모터쇼에서 처음 공개됐다. V12 슈퍼카 F50의 오너들은 5월 5일부터 10일까지 총 6일동안 예술과 문화, 구불구불한 도로와 숨막히는 풍광으로 유명한 이탈리아 토스카나를 달리는 특별한 여정에 참가하게 된다.
이번 F50을 위한 행사는 2023년 F40을 기념해 처음으로 개최된 레거시 투어와, 2024년 페라리 최초의 슈퍼카 GTO에 경의를 표한 두 번째 투어에 이은 세 번째 레거시 투어다.
F50 레거시 투어 2025는 토스카나의 사투르니아(Saturnia)에서 출발해 마렘마(Maremma) 지역, 시에나(Siena) 인근의 언덕 지대를 거쳐 토스카나-에밀리아 아펜니노(Tuscan-Emilian Apennines) 산맥을 아우르는 코스를 따라 진행된다. 이후 F50 차량들이 페라리 마라넬로 본사에 도착하게 되면 공장 내부에 전시된 뒤, 피오라노 서킷에서 열리는 퍼레이드에 참가하는 것을 끝으로 공식 일정이 마무리될 예정이다.
한편, 이번 레거시 투어에서는 F50 전용으로 새롭게 개발된 피렐리 P 제로 코르사 시스템 콜레지오네(Pirelli P Zero Corsa System Collezione) 시리즈 타이어가 처음으로 공개됐다. 본 타이어의 사이즈는 전륜 245/35 R18, 후륜 335/30 R18 로, 투어에 참가한 고객들에게는 사이드월에 ‘페라리 F50 레거시 투어 2025’라는 문구가 새겨진 맞춤형 타이어가 제공됐다. 이 타이어는 F50 고유의 주행 성능과 운전의 즐거움을 유지하기 위해 피오라노 서킷에서 개발됐으며, 페라리의 슈퍼카 모델을 위해 피렐리가 제작한 전용 타이어 라인업에 새롭게 합류했다.
F50
페라리 F50은 브랜드 창립 50주년을 기념하기 위해 그보다 2년 앞선 1995년, 제네바 국제 모터쇼에서 공개됐다. 본 모델은 1990년대 페라리가 추구하던 궁극의 퍼포먼스를 구현한 것으로 잘 알려져 있다. 실제로 F50은 페라리 슈퍼카 중 자연흡기 V12 엔진을 탑재한 최초의 차량이다. 차량의 엔진은 F1에서 직접 파생된 파워트레인으로, 탄소섬유로 제작된 모노코크 섀시에 종방향 미드 리어 방식으로 장착됐다. F50은 당대 최고 수준의 모터스포츠 기술이 집약된 대표작으로 평가받고 있는데 실린더 당 5개의 밸브를 갖춘 엔진은 섀시를 지탱하는 역할까지 수행했으며, 차체 전반에는 첨단 공기역학 기술이 대거 적용됐다. 이와 함께 서스펜션에는 수평 푸시로드(push-rod) 댐퍼 방식이 채택되었다. 또한 탈착식 타르가 톱 루프를 적용해 레이스카에 버금가는 주행 감각을 선사했다. 여기에 ABS와 파워 스티어링을 과감히 생략한 설계는 이러한 특징을 더욱 극대화시켰다. F50은 총 349대만 생산되었는데, 이는 ‘예상 수요보다 한 대 적게 만든다’는 창립자 엔초 페라리의 철학을 반영한 수치다.
P 제로 코르사 시스템
피렐리는 레거시 투어 2025에 참가하는 F50 차량들을 위해 P 제로 코르사 시스템 타이어의 새로운 버전을 제작했다. 타이어의 측면에는 ‘페라리 F50 – 레거시 투어 2025’라는 문구가 엠보싱 처리되어 있으며, 이는 피렐리 역사상 유례없는 수준의 개인화 옵션이다. 본 타이어는 전륜 245/35 R18, 후륜 335/30 R18 사이즈로 제공되며, 역사상 가장 상징적인 빈티지 및 현대 클래식카를 위한 피렐리 콜레지오네(Collezione) 라인업에 합류했다.
2000년대 초에 출시된 P 제로 코르사 시스템 타이어는 피렐리의 공도용 타이어 라인업 중 가장 퍼포먼스에 특화된 모델이다. 고속 주행과 코너링 시 탁월한 안정성을 제공하는 전용 구조를 갖추고 있어 트랙 주행에도 적합하다. 타이어의 전륜에는 방향성 패턴을, 후륜에는 비대칭 패턴을 적용함으로써 주행 시 발생하는 수막 현상을 최소화한다. 출시 당시의 스포츠 성능은 그대로 유지하면서도, 최신 컴파운드를 적용해 안전성과 내구성을 한층 강화한 것이 특징이다.
기술 사양
|
파워트레인
|
유형
|
65° V12 – 종방향 미드 리어 레이아웃
|
총 배기량
|
4,698.50 cm3
|
보어 X 스트로크
|
85 mm x 69 mm
|
최고출력
|
382 kW (520 hp) at 8,500 rpm
|
최대토크
|
471 Nm at 6,500 rpm
|
압축비
|
11.3:1
|
단위 중량당 출력
|
111 hp/l
|
규격 및 중량
|
길이
|
4,480 mm
|
너비
|
1,986 mm
|
높이
|
1,120 mm
|
휠 베이스
|
2,580 mm
|
앞 트랙
|
1,620 mm
|
뒤 트랙
|
1,602 mm
|
건조 중량
|
1,230 kg
|
연료 탱크 용량
|
105 l
|
타이어 및 휠
|
앞
|
245/35 ZR 18
|
뒤
|
335/30 ZR 18
|
트랜스미션 및 기어박스
|
듀얼 플레이트 클러치가 적용된 6단 수동 기어박스 (6-speed manual gearbox with dual plate clutch)
|
성능
|
최고속도
|
325 km/h
|
0-100 km/h
|
3.87 s
|
0-1,000 m
|
21.7 s