F50 레거시 투어 2025: 아이콘 탄생 30주년을 기념하는 토스카나 로드 트립

Maranello 05 5월 2025

2025년 5월 7일, 마라넬로 – 페라리가 전설적인 모델 F50의 출시 30주년을 기념하는 F50 레거시 투어 2025를 개최한다. F50은 1995년 3월 9일 제네바 모터쇼에서 처음 공개됐다. V12 슈퍼카 F50의 오너들은 5월 5일부터 10일까지 총 6일동안 예술과 문화, 구불구불한 도로와 숨막히는 풍광으로 유명한 이탈리아 토스카나를 달리는 특별한 여정에 참가하게 된다.

이번 F50을 위한 행사는 2023년 F40을 기념해 처음으로 개최된 레거시 투어와, 2024년 페라리 최초의 슈퍼카 GTO에 경의를 표한 두 번째 투어에 이은 세 번째 레거시 투어다.

F50 레거시 투어 2025는 토스카나의 사투르니아(Saturnia)에서 출발해 마렘마(Maremma) 지역, 시에나(Siena) 인근의 언덕 지대를 거쳐 토스카나-에밀리아 아펜니노(Tuscan-Emilian Apennines) 산맥을 아우르는 코스를 따라 진행된다. 이후 F50 차량들이 페라리 마라넬로 본사에 도착하게 되면 공장 내부에 전시된 뒤, 피오라노 서킷에서 열리는 퍼레이드에 참가하는 것을 끝으로 공식 일정이 마무리될 예정이다.

한편, 이번 레거시 투어에서는 F50 전용으로 새롭게 개발된 피렐리 P 제로 코르사 시스템 콜레지오네(Pirelli P Zero Corsa System Collezione) 시리즈 타이어가 처음으로 공개됐다. 본 타이어의 사이즈는 전륜 245/35 R18, 후륜 335/30 R18 로, 투어에 참가한 고객들에게는 사이드월에 ‘페라리 F50 레거시 투어 2025’라는 문구가 새겨진 맞춤형 타이어가 제공됐다. 이 타이어는 F50 고유의 주행 성능과 운전의 즐거움을 유지하기 위해 피오라노 서킷에서 개발됐으며, 페라리의 슈퍼카 모델을 위해 피렐리가 제작한 전용 타이어 라인업에 새롭게 합류했다.