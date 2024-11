ハイパーハイブリッド

ハイブリッド車は、「Two of something is better than one(何かが1つであるよりも2つある方が良い)」という格言に端を発して生まれたもの。ハイブリッド車には、ガソリンエンジンと電気モーターの両方が使用されています。ほとんどのハイブリッド車では、電気駆動によりガソリンエンジンの負荷が軽減されるため、燃料が節約されて汚染も少なくなります。