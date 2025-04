2025年:最もパワフルなフェラーリはル・マン優勝とF1の技術を継承

With a total output of 1200 cv, the Ferrari F80 is the most potent Ferrari road car in history. But this i合計出力1200 cvを誇るFerrari F80は、フェラーリ史上最もパワフルなロードカーです。しかし、この驚くべきプロジェクトは、F1とル・マンで2度優勝した499Pからの技術移転なしには実現できなかったでしょう。





F80に最も似ているのが499Pです。ル・マンレーシングカーと同様に、後輪を駆動する軽量でコンパクトな3.0リッターV6ツインターボエンジンを搭載したF80は、フロントアクスルに電気モーターを搭載して4輪駆動を実現します。一方、800VバッテリーパックはF1 KERSの経験から直接派生したものです。