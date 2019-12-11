リトラクタブル・ハードトップ

このRHTは、複数の動作が連続的に展開するのではなく、同時に進行するという点で他と一線を画しており、開閉サイクルにかかる時間が最適化されています。事実、カバーと折り畳まれたルーフの双方が同時に動くため、一連の動作が数秒で完了します。 2つのセクションの凹面がきれいに重なって折り畳まれるため、オープントップ走行時でも、ラゲッジルームには240リッターの容量が確保されます。 この格納システムはスペース効率を追求してあるため、ハードトップを開けた場合でも、ラゲッジルームには2個のスーツケースを積むことができます。