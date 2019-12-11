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California
スポーツ性、デザイン性、そして革新性
新型Ferrari Californiaは、卓越したダイナミクスとドライビングプレジャーを求めるなど、この上なく厳しい要求を突きつけるオーナーも満足させます。
1
デザイン
オリジナルの
2+
コンセプトがベース
リトラクタブル・ハードトップ
このRHTは、複数の動作が連続的に展開するのではなく、同時に進行するという点で他と一線を画しており、開閉サイクルにかかる時間が最適化されています。事実、カバーと折り畳まれたルーフの双方が同時に動くため、一連の動作が数秒で完了します。 2つのセクションの凹面がきれいに重なって折り畳まれるため、オープントップ走行時でも、ラゲッジルームには240リッターの容量が確保されます。 この格納システムはスペース効率を追求してあるため、ハードトップを開けた場合でも、ラゲッジルームには2個のスーツケースを積むことができます。
2
エンジン
V8エンジンをミッドフロントに搭載したフェラーリ初のオンロードカー
3
ダイナミクス
長年にわたって蓄積してきたレースでの経験
4
シャシーとボディシェル
シャシーとボディシェル
CALIFORNIAのシャシーは、スカリエッティ・センター・オブ・エクセレンスが、最先端のアルミ加工技術などの製造テクノロジーを駆使して生産したもので、剛性や性能にまったく影響を与えることなく30 KGの軽量化を実現させています。
5
インテリア
卓越した快適性
6
主要諸元
V8
エンジン
4297
cc
総排気量
460
CV
最高出力 @ 7750
310
km/h
最高速度
Dimensions and weight
全長
4563
mm
全幅
1902
mm
全高
1308
mm
ホイールベース
2670
mm
トレッド 前
1630
mm
トレッド 後
1605
mm
乾燥重量
1630
kg
総重量
1735
kg
重量配分
前後47% 53%
タンク容量
78 l
トランク容量
340 l - 240 roof closed
Engine
タイプ
フロント縦置き・90度 V型8気筒
ボア・ストローク
94 x 77,4
cc
総排気量
4297
cc
圧縮比
12,2:1
最高出力**
338 kW (460 CV) at 7750 rpm **
最大トルク
485 Nm (49 kgm) at 5000 rpm **
Performance
最高速度
310
km/h
0-100 km/h
4.0 秒
0-400 m
12.2 秒
0-1.000 m
22.1 秒
Ccm brakes
ブレーキ径 前
390 x 34
mm
ブレーキ径 後
360 x 32
mm
Electronic control systems
F1-トラックシステム付きCST
横滑り防止装置
TPTMS
タイヤの圧力および温度監視システム
Suspensions
サスペンション 前
ダブルウィッシュボーン
サスペンション 後
マルチリンク
Fuel consumption
燃料消費 ECE+EUDC*
13.1 l/100
km
Co2 emissions
CO2排出量 ECE+EUDC*
305.6
g/km
Note
*
ヨーロッパ仕様
Tyres
フロント
245/40 ZR19"
リア
285/40 ZR19"
フロント (オプション)
245/35 ZR20"
リア (オプション)
285/35 ZR20"
7
メディア・ギャラリー
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エンジン
ダイナミクス
シャシーとボディシェル
インテリア
主要諸元
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