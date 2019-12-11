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    Ferrari California

    The Ferrari California satisfies even the most demanding of owners in term of its superb vehicle dynamics and driving pleasure.

    スポーツ性、デザイン性、そして革新性

    新型Ferrari Californiaは、卓越したダイナミクスとドライビングプレジャーを求めるなど、この上なく厳しい要求を突きつけるオーナーも満足させます。

    このRHTは、複数の動作が連続的に展開するのではなく、同時に進行するという点で他と一線を画しており、開閉サイクルにかかる時間が最適化されています。事実、カバーと折り畳まれたルーフの双方が同時に動くため、一連の動作が数秒で完了します。 2つのセクションの凹面がきれいに重なって折り畳まれるため、オープントップ走行時でも、ラゲッジルームには240リッターの容量が確保されます。 この格納システムはスペース効率を追求してあるため、ハードトップを開けた場合でも、ラゲッジルームには2個のスーツケースを積むことができます。
    Ferrari California - RHT
    CALIFORNIAのシャシーは、スカリエッティ・センター・オブ・エクセレンスが、最先端のアルミ加工技術などの製造テクノロジーを駆使して生産したもので、剛性や性能にまったく影響を与えることなく30 KGの軽量化を実現させています。
    Ferrari California 30 - Chassis
    Ferrari California 30 - Chassis


    • V8
      エンジン
    • 4297 cc
      総排気量
    • 460 CV
      最高出力 @ 7750
    • 310 km/h
      最高速度
    Dimensions and weight
    • 全長4563mm
    • 全幅1902mm
    • 全高1308mm
    • ホイールベース2670mm
    • トレッド 前1630mm
    • トレッド 後1605mm
    • 乾燥重量1630kg
    • 総重量1735kg
    • 重量配分前後47% 53%
    • タンク容量78 l
    • トランク容量340 l - 240 roof closed
    Engine
    • タイプフロント縦置き・90度 V型8気筒
    • ボア・ストローク94 x 77,4cc
    • 総排気量4297cc
    • 圧縮比12,2:1
    • 最高出力**338 kW (460 CV) at 7750 rpm **
    • 最大トルク485 Nm (49 kgm) at 5000 rpm **
    Performance
    • 最高速度310km/h
    • 0-100 km/h4.0 秒
    • 0-400 m12.2 秒
    • 0-1.000 m22.1 秒
    Ccm brakes
    • ブレーキ径 前390 x 34mm
    • ブレーキ径 後360 x 32mm
    Electronic control systems
    • F1-トラックシステム付きCST横滑り防止装置
    • TPTMSタイヤの圧力および温度監視システム
    Suspensions
    • サスペンション 前ダブルウィッシュボーン
    • サスペンション 後マルチリンク
    Fuel consumption
    • 燃料消費 ECE+EUDC*13.1 l/100km
    Co2 emissions
    • CO2排出量 ECE+EUDC*305.6g/km
    Note
    • *ヨーロッパ仕様
    Tyres
    • フロント245/40 ZR19"
    • リア285/40 ZR19"
    • フロント (オプション)245/35 ZR20"
    • リア (オプション)285/35 ZR20"
      • デザイン
      • エンジン
      • ダイナミクス
      • シャシーとボディシェル
      • インテリア
      • 主要諸元
      • メディア・ギャラリー