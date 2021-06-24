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The 296 GTB, an evolution of Ferrari’s mid-rear-engined two-seater sports berlinetta concept, represents a revolution for the Maranello-based company as it introduces the new 120° V6 engine coupled with a plug-in (PHEV) electric motor capable of delivering up to 830 hp.

Ferrari 296 GTB

296 GTBは、フェラーリのミッドリアエンジンの2シーター・スポーツベルリネッタのコンセプトをさらに飛躍させ、マラネッロに新たな革新をもたらすモデルです。新型の120°V6エンジンは、プラグインハイブリッド（PHEV）モーターとの組み合わせで830hpを発生。最大性能を発揮させるようなドライビングではもちろんですが、日常のドライビングにおいてもピュアな興奮をもたらす、ドライビングプレジャーの概念を再定義する車両です。
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  • V6 120°
    エンジン
  • 830cv
    最高出力　ハイブリッド
  • 221cv/l
    比出力
296 GTBに搭載されるエンジンは、等間隔爆発の120°V型エンジンの「Vee」バンク間にターボチャージャーを搭載するもので、極めてコンパクトかつ、重量配分に優れています。これにより、コンパクト化、低重心重、質量軽減を図ることで、エンジン単体で663hpという高出力を達成しています。この新しいフェラーリV6エンジンは、比出力221hp/lという数値で、市販車の記録を塗り替えました。
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