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コンセプト
デザイン
ドライビングファン
Ferrari
296
GTB
296 GTBは、フェラーリのミッドリアエンジンの2シーター・スポーツベルリネッタのコンセプトをさらに飛躍させ、マラネッロに新たな革新をもたらすモデルです。新型の120°V6エンジンは、プラグインハイブリッド（PHEV）モーターとの組み合わせで830hpを発生。最大性能を発揮させるようなドライビングではもちろんですが、日常のドライビングにおいてもピュアな興奮をもたらす、ドライビングプレジャーの概念を再定義する車両です。
1
パワートレイン
V6時代の到来
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V6 120°
エンジン
830
cv
最高出力 ハイブリッド
221
cv/l
比出力
Play video
296 GTBに搭載されるエンジンは、等間隔爆発の120°V型エンジンの「Vee」バンク間にターボチャージャーを搭載するもので、極めてコンパクトかつ、重量配分に優れています。これにより、コンパクト化、低重心重、質量軽減を図ることで、エンジン単体で663hpという高出力を達成しています。この新しいフェラーリV6エンジンは、比出力221hp/lという数値で、市販車の記録を塗り替えました。
2
デザイン
コンパクト化とモダニティ
デザインの詳細
Combined Shape
3
エアロダイナミクス
革新へのパワー
詳細
Combined Shape
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4
ビークルダイナミクス
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5
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6
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