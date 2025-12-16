Il cuore V12 della Daytona SP3 – ora elevato a icona di design. Ferrari invita i veri intenditori a viverlo nella sua forma più accattivante: un’opera ingegneristica meticolosamente "esplosa", che rivela ogni componente dietro i suoi 840 cv di potenza aspirata.
Un tributo alla tradizione del brand, proiettato verso il futuro con tecnologie moderne e performance all’avanguardia. La Ferrari Daytona SP3 esibisce in tutta la sua potenza il V12 aspirato da 6,5 litri, capace di raggiungere i 9.250 giri/min. Un lavoro meticoloso di volumetria, meccanica ed efficienza, ora in mostra in una location inedita: casa tua.
Il culmine della maestria ingegneristica Ferrari è sospeso nel tempo e nello spazio. Ogni componente che incarna l'eredità racing della Daytona SP3 ora si mostra in perfetto equilibrio, trasformando la potenza in bellezza contemplativa.
Questa meraviglia meccanica, ispirata alle leggendarie auto da corsa degli anni '60, invita ora ad apprezzarne i dettagli normalmente nascosti sotto la sua iconica carrozzeria.