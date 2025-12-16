Ferrari logo
    DESIGN ALLO STATO PURO

    Motore autentico spaziato da collezione: Ferrari Daytona SP3

    Il cuore V12 della Daytona SP3  ora elevato a icona di design. Ferrari invita i veri intenditori a viverlo nella sua forma più accattivante: unopera ingegneristica meticolosamente "esplosa", che rivela ogni componente dietro i suoi 840 cv di potenza aspirata.

    LA FORMA DELLA PERFORMANCE

    Un tributo alla tradizione del brand, proiettato verso il futuro con tecnologie moderne e performance all’avanguardia. La Ferrari Daytona SP3 esibisce in tutta la sua potenza il V12 aspirato da 6,5 litri, capace di raggiungere i 9.250 giri/min. Un lavoro meticoloso di volumetria, meccanica ed efficienza, ora in mostra in una location inedita: casa tua.

    LESSENZADELLO<br>SPIRITODACORSA

    Il culmine della maestria ingegneristica Ferrari è sospeso nel tempo e nello spazio. Ogni componente che incarna l'eredità racing della Daytona SP3 ora si mostra in perfetto equilibrio, trasformando la potenza in bellezza contemplativa.

    Questa meraviglia meccanica, ispirata alle leggendarie auto da corsa degli anni '60, invita ora ad apprezzarne i dettagli normalmente nascosti sotto la sua iconica carrozzeria.

    MERAVIGLIA TECNOLOGICA
    Ogni elemento del motore è posizionato con precisione per mostrare l'eccellenza ingegneristica di Ferrari nella sua disposizione meticolosa.
    CREAZIONE ESCLUSIVA
    Prodotto in soli 9 esemplari per le Americhe, 9 per Europa/Medio Oriente/Africa e 9 per Asia-Pacifico, ognuno caratterizzato da finiture dedicate alla propria regione.
    PRESENZA SCULTOREA
    Il braccio in acciaio a L rovesciata, fresato da materiale solido e rifinito con sabbiatura manuale, crea l'illusione di componenti che fluttuano nello spazio.
    DIMENSIONI: ≈ 119 (L) x 88 (P) x 175 (A) cm
    PESO: ≈ 410 kg (160 kg base + 250 kg motore)
    TARGHETTA PERSONALIZZATA DEL MOTORE CON NOME DEL CLIENTE E NUMERO DI TELAIO (VIN)
    BRACCIO IN ACCIAIO A “L” CHE SOSTIENE LA STRUTTURA E NE CONSENTE LA VISIONE DA DIVERSE ANGOLAZIONI
    BASE IN ACCIAIO RIFINITA CON LUCIDATURA A SPECCHIO ESEGUITA A MANO
    • COMPONENTIAutentico motore Ferrari V12, struttura di supporto in acciaio fresato su misura.
    • OPZIONI FINITURABraccio in finitura GRIGIO SUPERFAST.  Cavallino verniciato a mano
    • PACKAGINGSpedizione in tutto il mondo in cassa di legno su misura (177 x 145 x 197 cm). Peso lordo: 450 kg
    • TEMPISTICHETempi di produzione 6-8 mesi dalla conferma dell'ordine
    • CERTIFICATO DI ORIGINECertificato numerato di autenticità (produzione esclusiva "Made in Maranello”)
    Il motore autentico spaziato della Daytona SP3 trascende i tradizionali oggetti da collezione: è il cuore stesso della tua Ferrari, reinventato come opera di design. Realizzato in serie estremamente limitata, rappresenta l’occasione unica di esporre l’essenza dei motori aspirati Ferrari nella sua forma più pura e rivelatrice. Contatta oggi stesso il tuo Concessionario di fiducia per assicurarti questa creazione.
