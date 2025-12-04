Il cuore V12 della 812 Competizione, ora reinterpretato in chiave scultorea per il tuo spazio personale. Un motore autentico, meticolosamente realizzato per esprimere il genio del design Ferrari.
DNA sportivo, soluzioni tecniche estreme. Il V12 aspirato da 830 cavalli della Ferrari 812 Competizione raggiunge i 9.500 giri/min, incarnando l’apice dell’ingegneria a combustione pura. Montato su una berlinetta dal design radicale e aerodinamicamente evoluto, trasforma la tradizione Ferrari in pura innovazione.