Tutti, finalmente, all’interno di un’unica struttura polifunzionale, all’avanguardia dal punto di vista dell’impatto ambientale, che permette di unire passato, presente e futuro di tutte quelle che sono le attività sportive non legate alla Formula 1. Uno spazio dove persino un’area “magazzino” trova una nuova dimensione, trasformandosi in un piccolo museo dove la storia, le tecnologie e le soluzioni ingegneristiche si fanno ammirare accanto ad una collezione di trofei e coppe simbolo di una gestione vincente, nel GT e non solo. Al piano terra trovano spazio le officine dove vengono svolte le operazioni di manutenzione e preparazione delle monoposto di F1 Clienti o le vetture del Programma XX, così come un’area di stoccaggio ed esposizione. Al primo piano, invece, si trova uno spazio che ospita alcuni esemplari delle monoposto più famose e vincenti della Scuderia Ferrari, ed affianca gli uffici dove lavorano i tecnici ed i progettisti di Competizioni GT, così come tutto il team di Corse Clienti che organizza gli eventi e le gare che prevedono un coinvolgimento diretto dei clienti.