Vivi l'esperienza Pit-Stop

Per chi vuole indossare i panni del meccanico, è stata predisposta una monoposto di Formula1 per l’operazione di cambio gomme, il classico pit-stop. Una persona alla volta, per mantenere il distanziamento interpersonale di un metro, potrà mettersi alla prova su una sola ruota anteriore. Il tempo viene cronometrato e i protagonisti sono fotografati durante l’operazione.



Alla conclusione dell’esperienza, e per tutti i visitatori che desiderano un ricordo personalizzato, possono essere realizzate una o più fotografie al fianco della monoposto.