Le visite guidate sono prenotabili, fino ad esaurimento posti, scrivendo a museo@ferrari.com.
Anche l’area simulatori, il Ferrari Store e la caffetteria del Museo Ferrari resteranno disponibili al pubblico nel corso della serata.
A partire dalle ore 23:45 il piazzale del Museo sarà il punto ideale per assistere allo spettacolo dei Sonics - “Osa show: tra sogno e realtà”, organizzato dall’amministrazione comunale.
Confermata anche l’apertura straordinaria al pubblico di Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti dell’azienda, con possibilità di percorrerla a piedi.
Ingresso e uscita da Via Grizzaga e Via Abetone Inferiore, nel doppio senso di percorrenza. Apertura dalle ore 18.30, ultimo ingresso alle 1.30.
In Piazza Libertà dalle ore 19:00 saranno esposte una Ferrari 499 P ed una vettura in rappresentanza della mostra “Supercars” allestita presso il Museo Enzo Ferrari di Modena.