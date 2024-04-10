Motor Valley Fest al MEF

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno, in occasione del Motor Valley Fest, i visitatori della mostra “Supercars” presso il Museo Enzo Ferrari di Modena avranno in omaggio la locandina dell’esposizione.
ESPOSIZIONE GAMMA FERRARI E APERTURA MOSTRA TEMPORANEA
Dal 5 all’ 8 giugno, durante tutta la durata del Motor Valley Fest, saranno esposte nel piazzale antistante l’ingresso del Museo alcuni esemplari delle Ferrari attualmente in gamma. In un’area dedicata all’interno dello spazio espositivo sarà anche accessibile la mostra temporanea dedicata all’archivio “Klemantaski Collection”. La mostra, dedicata al celebre fotografo britannico di motorsport, sarà aperta al pubblico tutti i giorni ed inclusa nel biglietto di ingresso al Museo.
Supercar Talks
Sabato 7 giugno a partire dalle ore 11:00 in sala meeting, all’interno del padiglione espositivo, sarà possibile partecipare ad un evento speciale aperto al pubblico in cui Carlo Palazzani, Head of Pilot Cars Exterior Design, Gianmarco Picardi, Ferrari Classiche Workshop Manager, e Matteo Turconi, Senior Product Marketing Manager, con la moderazione di Alessandro Lago di Motor1, ripercorreranno la storia delle supercar Ferrari dalla GTO alla LaFerrari.
Ingresso gratuito solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti.
Presentando la ricevuta della prenotazione in biglietteria sarà incluso il biglietto di ingresso al Museo.
APERTURA STRAORDINARIA
Sabato 7 giugno il MEF sarà aperto fino alle 24 con la possibilità di usufruire della speciale tariffa di 18 Euro a partire dalle 19.
A partire dalle 18 degustazione gratuita presso la caffetteria del museo inclusa con l’acquisto del biglietto.
Dalle ore 19.30 alle 22.30 sono previste visite guidate gratuite in italiano e inglese ogni ora, fino ad esaurimento posti
Altre attività
I visitatori del Museo potranno usufruire anche della navetta gratuita andata/ritorno per Maranello, fino ad esaurimento posti, per completare la visita al Museo Ferrari.
Alle famiglie con bambini fino a 12 anni sarà dedicata, come attività gratuita, una caccia al tesoro sul tema delle mostre attualmente in corso al museo.
INFO
Tel: 059 4397979
Mail: museo@ferarri.com