Il Museo Ferrari ha dedicato una mostra speciale a Michael Schumacher aperta in occasione del suo 50° compleanno, il 3 gennaio 2019.

Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre. Nelle sale del Museo era possibile ripercorrere quelle stagioni memorabili che il 7 volte Campione del Mondo ha fatto vivere al popolo ferrarista, e che hanno creato un mito oggi più grande che mai nel cuore di tutti i tifosi.



La mostra "Michael 50" è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Keep Fighting.