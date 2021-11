Membership Pass

Il Membership Pass dei Musei Ferrari dei Musei Ferrari dà diritto all’ingresso illimitato per un anno (dalla data di acquisto) nelle due strutture: il Museo Ferrari di Maranello e il Museo Enzo Ferrari di Modena.



Il pass è nominativo e strettamente personale, consente di visitare i due musei in qualsiasi giornata, anche festiva, a parte quelle di chiusura, 25 dicembre e 1° gennaio, negli orari normali di apertura al pubblico, senza bisogno di passare dalla biglietteria ma semplicemente presentando il pass all’ingresso dello spazio espositivo.



E’ possibile richiedere la spedizione del Membership Pass direttamente a casa, magari per un regalo esclusivo, oppure ritirarlo direttamente alla biglietteria.



Incluso nel pass anche un omaggio di benvenuto, che sarà consegnato presso la biglietteria nel corso della prima visita, e uno sconto del 10% sulle consumazioni presso le caffetterie di Modena e Maranello e al ristorante “Giallo Modena” situato all’interno del Museo Enzo Ferrari.



Il possessore del pass potrà usufruire anche di un ingresso a tariffa ridotta da riservare ad un suo accompagnatore ogni volta che visita un museo.



Il pass darà diritto anche a ricevere informazioni in anteprima sull’esposizione, sugli eventi programmati dai musei nel corso dell’anno e su iniziative esclusive.