Location esclusive

Il Museo Ferrari di Maranello e il Museo Enzo Ferrari di Modena sono il luogo ideale per organizzare eventi in esclusiva: le sue sale offrono un’esperienza di grande impatto emozionale. Gli ospiti si trovano immersi in un’atmosfera carica di fascino e di stile, in cui respirare i valori tipici del Cavallino Rampante: passione per le competizioni, innovazione tecnologica, spirito di squadra e attenzione al cliente.