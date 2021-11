PROGRAMMI DIDATTICI

I Musei Ferrari offrono alle scuole di ogni ordine e grado un ricco programma didattico per far conoscere a bambini e ragazzi la nascita e la storia del Mito Ferrari.



L’azienda italiana simbolo di eccellenza in tutto il mondo, i processi di produzione, il team di professionisti italiani e internazionali, lo stile e i motori, gli ambienti di Formula1: questi sono solo alcuni dei contenuti affrontati in attività laboratoriali guidate nella cornice dei due musei. I percorsi didattici sono adatti alle diverse età e ai diversi programmi di studio, dalle scienze alla tecnologia, all’arte, alla storia, allo sport, all’economia.