Tingi di rosso i tuoi eventi

I Musei Ferrari di Modena e Maranello e i Ferrari Store di Milano e Roma ospitano il presente, il passato e il futuro di un marchio leggendario conosciuto in tutto il mondo. E sono la sede ideale per ospitare meeting, convention ed eventi privati anche serali: spazi organizzati in ogni minimo dettaglio, ricchi di storia e fascino. La location perfetta per trasformare un incontro in un momento indimenticabile.