Il Museo Ferrari di Maranello, che già ospita la mostra “GT 2021, a memorable year” dedicata alla indimenticabile stagione di trionfi conseguiti l’anno scorso, permetterà ai suoi visitatori di assistere allo spettacolo della 24 Ore di Le Mans in diretta dalle ore 16:00 del sabato, sia con orari di apertura e chiusura straordinari, quanto con iniziative particolari, come collegamenti con il circuito francese per ascoltare le voci dei protagonisti. Il Museo chiuderà i suoi battenti allo scoccare della mezzanotte di sabato per riaprirli alle 7:00 della domenica ma offrirà la possibilità di seguire la corsa senza interruzioni nella Sala Convention della struttura acquistando un pacchetto speciale, disponibile fino a esaurimento posti.





Per info e prenotazioni:

+39 0536949713

museo@ferrari.com