Per celebrare la storica vittoria del Cavallino Rampante alla 24 ORE DEL NÜRBURGRING sarà allestita una mostra temporanea al Museo Ferrari di Maranello dal 1° al 27 agosto.

La nuova temporanea del Museo Ferrari propone al pubblico più esigente tutto lo spirito della Casa: in mostra la Ferrari 296 GTB e la 296 GT3 da cui deriva. Il trasferimento tecnologico, peculiarità della più sportiva delle officine automobilistiche, iniziato già a fine anni ‘40 con la serie delle 166, è sublimato nella più recente berlinetta con lo sviluppo della GT3, sublime cavallo di razza che al suo esordio nel campionato di endurance ha conquistato l’eccellente risultato di imporsi in selettive competizioni, come l’International GT Open al Paul Ricard e la 24 Ore del Nürburgring.