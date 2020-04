il 16esimo Mondiale Costruttori

In un Campionato in cui le principali novità erano l’introduzione di una centralina semplificata unica per tutte le squadre, l’abolizione del controllo di trazione, protezioni laterali più alte, e l’utilizzo del cambio per quattro eventi consecutivi, la Scuderia – con Stefano Domenicali nuovo Team Principal e Aldo Costa nel ruolo di Direttore Tecnico – difendeva la corona iridata schierando la F2008. In una stagione che rivivrà l’intensità sportiva del Mondiale edizione 2007, la Ferrari vinceva il 16esimo Mondiale Costruttori con un bottino di 8 vittorie (6 Massa, 2 Raikkonen), 8 pole position e 13 giri veloci. Il Titolo Piloti, invece, viveva un triste epilogo per i colori ferraristi nell’ultimo appuntamento in Brasile: Felipe Massa, primo al traguardo, era infatti Campione del Mondo per poco meno di 40 secondi, ovvero il ritardo accusato da Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) alla bandiera a scacchi. L’inglese all’ultima curva conquistava infatti quella quinta posizione e quei quattro punti necessari per vincere il Mondiale con una sola lunghezza di vantaggio sul ferrarista.