Oggi come squadra abbiamo portato a casa una buona qualifica,

Carlos Sainz

e in un circuito che premia il bilanciamento e la performance della monoposto nelle curve la SF21 si è comportata bene. Per quanto mi riguarda, sono riuscito a spingere molto in tutti i turni. Ho superato il Q1 con un solo set di gomme e sono entrato nella top 10 grazie a un paio di giri molto buoni in Q2. Il primo run in Q3 è andato abbastanza bene, speravo di riuscire a migliorarmi nell’ultimo tentativo ma non sono stato perfetto in alcuni dettagli. Detto questo, credo che sia stata una qualifica positiva, e siamo in una buona posizione per poter lottare domani in gara. Forza!