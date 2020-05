Fornitore

Technogym

Fondata nel 1983, Technogym è leader mondiale nel settore dei prodotti e tecnologie digitali per il fitness, il wellness e lo sport.

Technogym offre un ecositema completo di soluzioni per l’allenamento che comprende i prodotti, la piattaforma digitale Mywellness, servizi e contenuti fruibili in casa, in palestra, in hotel o nei centri di riabilitazione. L’azienda oggi conta circa 2.200 dipendenti presso le 14 filiali in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America ed esporta il 90% della propria produzione in oltre 100 paesi. Technogym ha attrezzato 80.000 centri Wellness e oltre 300.000 case nel mondo. Technogym è stata fornitore ufficiale delle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Pyeongchang 2018. A fianco del proprio business, da oltre 30 anni Technogym è impegnata nella promozione del Wellness, lo stile di vita basato su una regolare attività fisica, un’alimentazione equilibrata ed un approccio mentale positivo: uno stile di vita profondamente italiano che affonda le proprie radici nel “mens sana in corpore sano” degli antichi romani e che coniuga business e responsabilità sociale.