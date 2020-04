Sponsor

Shell punta a soddisfare la domanda globale d’energia in modo responsabile e sostenibile.

Shell è un’azienda che guarda al futuro in maniera coraggiosa, esplorando ed innovando costantemente, senza lasciare nulla d’intentato nell’impegno di comprendere appieno il panorama, in continua evoluzione, della mobilità e delle necessità dei clienti, domani ed in futuro. Sicurezza, ambiente e responsabilità ambientale svolgono un ruolo cruciale nelle attività Shell. Questi valori guidano i dipendenti Shell e 500.000 campioni di servizio di prima linea, che lavorano per rinforzare la posizione di Shell come leader nel settore petrolchimico in oltre 80 paesi. Nel 2015 il gruppo ha investito 1,1 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo e 122 milioni di dollari in investimenti sociali a livello mondiale. La rete retail Shell è la maggiore al mondo e serve 30 milioni di clienti al giorno, che acquistano benzine, lubrificanti ed altri prodotti e servizi Shell in una rete di circa 43.000 stazioni di servizio in più di 70 paesi. Fra i prodotti è compresa Shell V-Power, una benzina derivata dalla longeva collaborazione tecnica fra Shell e Ferrari. La formula in vendita nelle stazioni di servizio Shell contiene il 99% delle caratteristiche utilizzate da Scuderia Ferrari nelle gare di Formula 1. La relazione fra Shell e Ferrari risale al 1929, quando Enzo Ferrari ha fondato la sua squadra corse a Modena, scegliendo Shell come proprio partner di fiducia. Oggi la partnership tra Shell e Ferrari rappresenta una delle relazioni di maggior successo nel mondo del motorsport, durante la quale la la squadra ha conquistato 12 Campionati di Formula Uno Piloti e 10 Costruttori. Shell investe più di 21.000 ore all’anno da oltre 50 staff tecnici coinvolti nel suo programma di Formula Uno per poter offrire alla Scuderia Ferrari il vantaggio competitivo in pista. I risultati 2018 parlano di un guadagno del 21% di tempo sul giro ottenuto dalla Power Unit della Scuderia Ferrari grazie all’utilizzo di Shell V-Power e Shell Helix Ultra.