Fornitore ufficiale

Riedel

Riedel Communications, società fondata nel 1987, progetta, produce e distribuisce sistemi di comunicazione innovativi per video e audio network real-time.

I prodotti Riedl sono utilizzati in broadcasting, pro-audio, eventi, manifestazioni sportive, attività teatrali e applicazioni nell’ambito della sicurezza a livello mondiale. La società Riedel è conosciuta a livello internazionale per essere tra i pionieri di sistemi audio digitale a matrice e per i collegamenti network real-time in fibra. Riedl ha sede a Wuppertal, Germania, e conta oltre 600 impiegati, dislocati in 21 sedi tra Europa, Australia, Asia e Americhe.