Fornitore ufficiale

Puma

PUMA è uno dei marchi sportivi più importanti del mondo per progettazione, sviluppo, vendita e commercializzazione di calzature, abbigliamento e accessori.

Da oltre 65 anni PUMA progetta e crea prodotti per gli atleti più veloci del pianeta. PUMA offre prodotti performance e lifestyle sport-inspired per diverse categorie come il Calcio, il Running, il Training e il Fitness, il Golf, e il Motorsports. S’impegna in eccitanti collaborazioni con rinomati design brands per portare un design innovativo e veloce nel mondo dello sport. Il PUMA Group possiede i marchi PUMA, Cobra Golf e Dobotex.. L’azienda distribuisce i propri prodotti in più di 120 paesi, impiega oltre 10.000 persone in tutto il mondo, e ha sede a Herzogenaurach, Germania.