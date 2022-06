Technical Partner



Öhlins Racing

Fondata nel 1976, Ӧhlins Racing è un innovatore globale nel campo delle tecnologie avanzate per le sospensioni di auto, moto e mountain bike. L’azienda ha il proprio quartier generale a Upplands Väsby, in Svezia, ma ha basi in più di 50 paesi in giro per il mondo.

Le corse sono state parte del DNA di Ӧhlins sin dal primo giorno. Oltre alle sospensioni ad alte prestazioni che realizza per vari costruttori e per l’aftermarket, Ӧhlins Racing sviluppa soluzioni esclusive di sospensioni per l’industria del motorsport, lavorando fianco a fianco con le squadre impegnate nelle serie più importanti. Ӧhlins Racing fornisce sospensioni e relativi prodotti e offre supporto e servizio a team di MotoGP, World Superbike, Rallycross, NASCAR, Formula 1 e non solo. Finora sono oltre 400 i titoli mondiali che sono stati conquistati da mezzi dotati di sospensioni con tecnologia Ӧhlins.