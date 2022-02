Official Partner



ManpowerGroup® (NYSE: MAN) è leader mondiale nelle innovative workforce solutions e aiuta le aziende a trasformarsi in un mondo del lavoro in continuo cambiamento tramite la ricerca, l’assessment, lo sviluppo e la gestione dei talenti che consentono loro di essere competitive e vincenti.

ManpowerGroup sviluppa ogni anno soluzioni innovative per centinaia di migliaia di aziende, fornendo i talenti e allo stesso tempo mettendo in contatto milioni di persone con opportunità di lavoro sostenibili in una ampia gamma di settori specializzati.





I brand del gruppo – in Italia Manpower, Experis, Talent Solutions e Jefferson Wells – creano valore per candidati e aziende in oltre 75 paesi e aree da più di 70 anni.