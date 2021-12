Team Partner



Da oltre 15 anni, Amazon Web Services è la piattaforma cloud più completa e ampiamente adottata al mondo.

AWS ha costantemente ampliato i propri servizi per supportare praticamente qualsiasi carico di lavoro nel cloud e ora dispone di oltre 200 servizi completi per il calcolo, lo storage, i database, il networking, analytics, la robotica, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT), mobile, sicurezza, ibrido, realtà virtuale e aumentata (VR e AR), media e sviluppo, implementazione e gestione di applicazioni da 81 Availability Zones (AZ) in 25 regioni geografiche, con piani annunciati per altre 27 Availability Zones e altre nove regioni AWS in Australia, Canada, India, Indonesia, Israele, Nuova Zelanda, Spagna, Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti. Milioni di clienti - tra cui le start-up in più rapida crescita, le imprese più grandi e le principali agenzie governative - si affidano a AWS per potenziare le loro infrastrutture, diventare più agili e ridurre i costi. Per saperne di più su AWS, visitate il sito aws.amazon.com.