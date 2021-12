Mattia Binotto è nato il 3 novembre 1969 a Losanna, Svizzera.

Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Losanna nel 1994, ottiene un Master in ingegneria dell’automobile a Modena. Nel 1995 entra nella Scuderia Ferrari come ingegnere motorista per la squadra prove e ricopre questo ruolo anche dal 1997 al 2003.



Nel 2004 diviene Ingegnere motorista per la squadra corse e dal 2007 Capo Ingegnere, corse e montaggio, assumendo poi il ruolo di responsabile operativo del Reparto Motori e KERS nel 2009.



Dopo essere stato nominato vice direttore del reparto Motori ed Elettronica nell’ottobre 2013, Binotto diventa successivamente Chief Operating Officer per la Power Unit.



Il 27 luglio 2016 viene nominato Chief Technical Officer della Scuderia Ferrari.



Dal 7 gennaio 2019 assume l’incarico di Managing Director Gestione Sportiva e Team Principal Scuderia Ferrari Mission Winnow.