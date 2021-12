Gianmaria Fulgenzi è nato a Arezzo il 12 Dicembre 1969

Si laurea in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Torino nel 1996 e l’anno seguente è a Savona per occuparsi della costruzione e della gestione di una centrale di cogenerazione. Nel 2001 è in Piaggio Aero come responsabile Ingegneria Industriale, dalla quale dopo due anni arriva in Ferrari come responsabile delle Tecnologie di Meccanica, che lascia nel 2006 per andare a gestire la Fonderia.



Nel 2008 lascia il ruolo di Responsabile Fonderia per assumere la guida del Polo Motore dove segue tutte le fasi della produzione dei propulsori Ferrari e Maserati. Due anni più tardi è Team Leader Sviluppo Prodotto con il compito di gestire i progetti delle vetture sportive in ogni dettaglio.



Dal 2015 al 2019 è Head of Rear Engine Car Platform e supervisiona la realizzazione dei progetti delle vetture a motore posteriore, impostando e seguendo lo sviluppo della SF90 stradale. A inizio 2019 diventa Head of Supply Chain della Scuderia Ferrari al fine di assicurare la disponibilità dei componenti in termini di costi, tempi e qualità. È inoltre alla ricerca continua delle migliori tecnologie e dei processi di produzione dei componenti al fine di ridurre i tempi di realizzazione, migliorare la qualità e ottimizzare i costi di produzione.



Nel tempo libero, ama le lunghe passeggiate con la moglie e si dedica assiduamente al triathlon, disciplina che lo aiuta a scaricare la tensione e a mantenere la concentrazione.