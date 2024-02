Francesco Marino è nato il 26 aprile 1970 a San Nicola dell’Alto (Crotone).

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria, prima dell’ingresso in Ferrari si è dedicato all’industrializzazione e ai processi produttivi in diversi settori.

Arriva a Maranello nel 2002, occupandosi inizialmente di processi di produzione in ambito motori Sportscar.

Guida successivamente il progetto di sviluppo delle soluzioni di Lean Manufacturing e assume per quattro anni la responsabilità dello stabilimento Scaglietti, prima di diventare il responsabile della produzione motori e poi Head of Quality, ruolo che mantiene dal 2014 al 2022, quando aggiunge anche quello di Head of Product Development Purchasing, occupandosi sia di Sportscar che di campionati a ruote coperte. In questo ruolo sviluppa competenze tecniche e manageriali in pianificazione strategica, sistemi di gestione qualità e gestione fornitori.

Dal 2023 passa in Scuderia Ferrari come Head of Quality & PMO. Francesco ama il calcio e l’attività fisica. Nel 2010 ha corso e portato a termine la Maratona di New York.