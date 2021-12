La 49° monoposto costruita dalla Ferrari per partecipare al Campionato del Mondo di Formula 1 è la F2003-GA

I concetti alla base del progetto sono rimasti immutati rispetto alla F2002: ottimizzazione dei flussi aerodinamici, riduzione dei pesi e abbassamento del centro di gravità sono gli aspetti su cui i tecnici si sono maggiormente concentrati. La parte posteriore è stata riprogettata, le sospensioni riviste per ottenere una migliore efficienza degli pneumatici Bridgestone. Il propulsore è stato oggetto di un’opera di miniaturizzazione nell’ottica della riduzione degli ingombri e della razionale distribuzione dei pesi. La stagione 2003 è stata combattuta fino alla fine e la vittoria dei titoli Piloti (6° titolo per Schumacher, che batte il record di Fangio) e Costruttori (5° titolo consecutivo per la Ferrari) è arrivata alla fine dell’ultima emozionante gara a Suzuka.