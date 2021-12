I risultati della F2002 spiegano da soli la forza della squadra e della vettura: 15 vittorie su 17 Gran Premi disputati, 9 doppiette e 10 pole position

I giochi si chiudono già a Magny Cours per il mondiale Piloti, 5° titolo per Schumacher, e a Budapest per il mondiale Costruttori. Nonostante l’apparente somiglianza con la F2001, la nuova macchina è stata completamente riprogettata per ottenere miglioramenti nelle prestazioni. Il telaio è nuovo e sensibilmente più leggero; fiancate, radiatori, scarichi e tutto il retrotreno sono rivisti per aumentare l’efficienza aerodinamica e migliorare il raffreddamento del motore. Il nuovo motore 051 è accoppiato ad una scatola del cambio in fusione di titanio dagli ingombri molto ridotti. Grande attenzione è stata posta alla ripartizione dei pesi.