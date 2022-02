Enrico Antonio Racca è nato a Savigliano (CN) il 21 agosto 1977.

Nel 2002 si laurea in Ingegneria elettrica al Politecnico di Torino, e nel 2009 ottiene un MBA.

Entrato in Fiat nel 2003 come Supplier Quality Engineer, ha seguito poi lo sviluppo prodotto di diversi modelli della casa (dalla Alfa Romeo MiTo ai veicoli commerciali di Chrysler) e nel 2014 è diventato Global Commodity Manager del Gruppo, occupandosi dell’implementazione delle strategie di acquisto worldwide sui fornitori di componenti per le piattaforme veicolo.



Entra in Ferrari nel 2015 come Head of F1 Purchasing, posizione che occupa fino al 2019, quando Mattia Binotto lo vuole a capo delle funzioni di Staff.

A gennaio 2022 viene annunciata la sua nomina come Head of Supply Chain & Manufacturing, ruolo che lo vede occuparsi di acquisti, produzione, qualità, logistica ed ingegneria di materiali per le monoposto di Scuderia Ferrari.



Appassionato di motorsport, Enrico è un motociclista. Nel tempo libero ama fare sport e passare il tempo all’aria aperta con i due figli. La Juventus è da sempre la sua squadra del cuore.