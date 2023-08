Diego Ioverno è nato a Bologna il 31 maggio 1974.

Si laurea con lode in Ingegneria Meccanica all’Università di Bologna nel 2000 ed entra a far parte della Scuderia Ferrari in quello stesso anno, iniziando a lavorare nel reparto ricerca a sviluppo per poi passare a dirigere l’area tecnica Montaggio cambi.

Nel 2009 aggiunge alle proprie responsabilità anche il Montaggio telaio nonché le Operazioni telaio e cambio in pista, mentre dall’anno successivo assume la direzione delle Operazioni di pista, iniziando a lavorare sull’ottimizzazione del pit stop. Nel 2015 assume il ruolo di Team Manager e Sporting mantenendolo fino a tutto il 2017. Nella stagione seguente lascia la squadra pista diventando responsabile delle Operazioni Autoveicolo, supportando quindi la squadra da casa.

Nel 2023, a partire dal Gran Premio del Belgio, torna nella squadra pista con il ruolo di Sporting Director a diretto riporto del Team Principal, Fred Vasseur, e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile).

Diego è un grande appassionato dello sport della sua città, e dunque del Bologna calcio e della Fortitudo di basket. Nel tempo libero dalle gare ama stare con la sua famiglia e la buona cucina emiliana ma è anche un appassionato giocatore di padel.