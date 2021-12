“

Ora conosciamo il nostro valore in termini di velocità in qualifica

Charles Leclerc

#Charles16

ed è stata una piacevole sorpresa dal momento che non ci aspettavamo di essere in questa posizione. Dobbiamo però mantenere i piedi per terra poiché si tratta solo del primo sabato dell’anno con condizioni piuttosto particolari. Come squadra credo che possiamo dirci soddisfatti per i progressi che abbiamo fatto rispetto alla scorsa stagione: è bello ritrovarsi così avanti sulla griglia. Nella seconda e nella terza sessione di prove libere non avevo buone sensazioni dalla vettura ma in vista della qualifica abbiamo lavorato parecchio sulla mia guida e ho ritrovato la confidenza necessaria per mettere insieme il giro che avevo in mente. Sono fiducioso per domani anche se so che sarà una gara difficile, dal momento che le vetture intorno a noi sembrano avere un passo molto competitivo in configurazione gara e alcune partiranno con gomme Medium. Per questo credo che non sarà facile tenersele dietro. A complicare le cose potrebbe esserci anche il vento, ma quello sarà un elemento con il quale tutti dovranno fare i conti.