La sigla della monoposto preparata per il 1957 è formata dal numero 8 per i cilindri e 1 per la Formula 1, con lo 0 per creare il classico numero di tre cifre.



Si tratta di una evoluzione della D50 in chiave totalmente Ferrari e cioè un nuovo telaio tubolare, un motore V 8 rinnovato ed una carrozzeria di tipo tradizionale. Prima corsa disputata: GP d’Argentina del 13-1-1957. E’ stata fatta una versione del motore con corsa corta, utilizzata solo una volta ma che viene citato a volte come motore standard.Al G.P. di Napoli è stata provata anche una sospensione posteriore a ruote indipendenti invece del ponte De Dion. Nessuna vittoria per la Ferrari nella stagione del quinto titolo mondiale di Juan Manuel Fangio. E’ un anno di transizione per la casa di Maranello, che riesce a cogliere soltanto alcuni piazzamenti sul podio con Musso e Hawthorn.